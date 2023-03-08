За добу ворог обстріляв 18 населених пунктів Харківщини

Минулої доби, 7 березня, окупанти обстріляли щонайменше 18 населених пунктів у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах Харківщини.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ворог намагався йти в наступ у районі Гряниківки, але відступив з втратами.

“Протягом дня під інтенсивним ворожим вогнем з мінометів, РСЗВ танків та бойової авіації перебували смт Дворічна Куп'янського району та м. Вовчанськ Чугуївського району”, – йдеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілів постраждалих серед цивільних не було.

За добу піротехніки ДСНС знешкодили 73 вибухонебезпечні предмети. Однак мінна небезпека в області все ще дуже висока.

Нагадаємо, росіяни із реактивної артилерії обстріляли Козачу Лопань на Харківщині.