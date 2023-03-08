Уранці окупанти обстріляли з важкої артилерії громаду на Дніпропетровщині

Уранці 8 березня російські війська обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Нiч на Днiпропетровщинi минула без обстрiлiв. А вже після шостої ранку ворог накрив вогнем Марганецьку громаду”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти вели обстріли з важкої артилерії. Попередньо люди не постраждали. Деталі уточнюються.

Нагадаємо, росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Снаряди окупантів пошкодили будинки місцевих жителів.