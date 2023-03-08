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У НАТО розглядають створення гнучких підрозділів для захисту східного флангу блоку, – Пісторіус

Міністр оборони Німеччини наголосив, що Альянс, а не його країна має забезпечити розгортання постійних збройних сил для захисту країн Балтії.

У НАТО розглядають створення гнучких підрозділів для захисту східного флангу блоку, – Пісторіус
Фото: EPA/UPG

Блок НАТО, а не Німеччина має забезпечити розгортання постійних збройних сил для захисту країн Балтії – Естонії, Латвії та Литви.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише CNN.

“Зрештою, це питання не так того, що має намір робити Німеччина, як того, що НАТО вважає правильним і необхідним”, – сказав Пісторіус на спільній пресконференції зі своїм литовським колегою Арвідасом Анусаускасом.

“Що, на думку НАТО, правильне з військової точки зору, а також з точки зору стримування і гнучкості? Постійна бригада у країнах Балтії чи кілька?”, – сказав Пісторіус.

Міністр оборони Німеччини додав, що Верховний головнокомандувач союзними військами у Європів (SACEUR) та НАТО розглядають можливість створення "гнучких підрозділів для захисту всього східного флангу".

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Нагадаємо, наразі у Литві перебувають близько 1450 німецьких солдатів, включно з бригадою, яка бере участь у навчаннях.

У лютому міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що американці готові захищати держави Балтії, якщо це буде потрібно, і збережуть свою військову присутність у регіоні

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