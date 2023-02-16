Глава Пентагону заявив, що США готові захищати країни Балтії в разі потреби

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США готові захищати держави Балтії (Естонію, Латвію та Литву), якщо це буде потрібно, і збережуть свою військову присутність у регіоні, повідомляє Reuters.

Виступаючи в Таллінні після переговорів з естонськими лідерами Остін зазначив, що Штати віддані 5 статті НАТО, згідно з якою напад на одного учасника блоку є нападом на усіх його членів і має викликати відповідь усіх держав-членів.

"Сполучені Штати, як і раніше, твердо віддані свободі та суверенітету наших балтійських союзників", - зазначив очільник Пентагону.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур сказав, що його держава "працює над тим, щоб запобігти нападу на неї, якщо Росію не буде зупинено в Україні".

"Стримування – ключове слово тут. Саме тому НАТО розробляє нові плани регіональної оборони, які, сподіваємося, будуть схвалені на саміті НАТО у Вільнюсі в липні", - додав Певкур.

Із 2019 року США розмістили у Литві ротаційні групи чисельністю близько 500 військовослужбовців, а також техніку. Торік у грудні Штати перекинули в Естонію піхоту та ракетні системи HIMARS.

Нагадаємо, раніше командувач Сил оборони Естонської Республіки генерал-лейтенант Мартін Герем заявив, що його країна має бути готовою до нападу Росії.

ЗМІ повідомляли, що російське неонацистське воєнізоване угруповання "Русич", яке пов’язують із Кремлем і ПВК "Вагнер", збирає дані про військові об’єкти та прикордонну діяльність у Латвії, Литві та Естонії.