У Естонії зменшується кількість біженців з України

За останні шість місяців кількість українських біженців в Естонії почала знижуватися. З початку війни до країни прибули майже 160 000 українських біженців, з них 70 000 перебралися далі до інших країн. Бажання залишитись в Естонії висловили близько 90 000 українців.

Такі дані наводить Департамент поліції та прикордонної охорони, пише ERR.

Зазначається, що зараз майже 31 тисяча українців проживає в Естонії під тимчасовим захистом.

"Точну кількість біженців, які повернулися в Україну, назвати важко, але ми бачимо людей, які раніше отримали у нас захист і посвідку на проживання та поїхали, перебралися в інші країни, якийсь час жили там або повернулися додому. Але серед них є і ті, хто знову повернувся до Естонії і знову просить посвідку на проживання. Тобто коли вони бачать, що ситуація вдома, як і раніше, важка, що жити там у безпеці неможливо, вони повертаються", – заявили у Департаменті поліції.

Проте кількість тих, хто повертається до Естонії, є невеликою.