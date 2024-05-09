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У Естонії зменшується кількість біженців з України

Зараз майже 31 тисяча біженців проживає в країні під тимчасовим захистом.

У Естонії зменшується кількість біженців з України
Українські біженці в Естонії
Фото: ERR

За останні шість місяців кількість українських біженців в Естонії почала знижуватися. З початку війни до країни прибули майже 160 000 українських біженців, з них 70 000 перебралися далі до інших країн. Бажання залишитись в Естонії висловили близько 90 000 українців. 

Такі дані наводить Департамент поліції та прикордонної охорони, пише ERR.

Зазначається, що зараз майже 31 тисяча українців проживає в Естонії під тимчасовим захистом.

"Точну кількість біженців, які повернулися в Україну, назвати важко, але ми бачимо людей, які раніше отримали у нас захист і посвідку на проживання та поїхали, перебралися в інші країни, якийсь час жили там або повернулися додому. Але серед них є і ті, хто знову повернувся до Естонії і знову просить посвідку на проживання. Тобто коли вони бачать, що ситуація вдома, як і раніше, важка, що жити там у безпеці неможливо, вони повертаються", – заявили у Департаменті поліції. 

Проте кількість тих, хто повертається до Естонії, є невеликою. 

  • За даними Євростату, станом на 31 січня 2024 року 4,3 мільйони українців, які залишили Україну внаслідок російського вторгнення, мали статус тимчасового захисту в ЄС. 
  • Основними країнами ЄС, які прийняли біженців з України, були Німеччина, Польща і Чехія.
  • Зменшилася частка біженців, які сподіваються повернутися додому - 65% опитаних у січні-лютому цього року проти 77% опитаних у квітні-травні 2023-го.
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