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Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти займеться збором ДНК українців, які втратили рідних на війні

Відбір зразків проводитимуть у Литві, Латвії, Естонії, Норвегії, Фінляндії, Данії та Швеції до 20 травня.

Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти займеться збором ДНК українців, які втратили рідних на війні
Війна
Фото: ukrinform.ua

Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (ICMP) до 20 травня прийматиме заяви на відібрання ДНК у українців, чиї родичі зникли безвісти внаслідок війни.

За інформацією ICMP, заяви прийматимуть від громадян України, які перебувають у Литві, Латвії, Естоніі, Норвегії, Фінляндії, Данії та Швеції.

Цю кампанію ICMP проводить у взаємодії з Головним слідчим управлінням Нацполіції України та Секретаріатом Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

"МКЗБ нагадує, якщо у вашій родині є особа, що зникла безвісти у зв’язку з військовою агресією Російської Федераціїї в Україні, ви можете надати свої референтні (ДНК) зразки МКЗБ", - йдеться в заяві організації.

Для запису на відбір ДНК українці можуть залишати інформацію про особу, яка зникла безвісти, на сайті ICMP, або ж зателефонувавши за номером +38(068)791-00-00 (доступні також месенджери Telegram, Viber, Whatsapp).

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