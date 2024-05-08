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НКРЕКП спростила процедуру приєднання генеруючих установок до електричних мереж

Це зробили через суттєві пошкодження української енергетичної інфраструктури.

НКРЕКП спростила процедуру приєднання генеруючих установок до електричних мереж
НКРЕКП
Фото: oilreview.kiev.ua

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг зобов’язала приєднувати генеруючі установки без сплати ставки за приєднання та спростила відповідну процедуру.

Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

Йдеться про приєднання газотурбінних, газопоршневих, когенераційних та інших генеруючих установок.

Ця установа регулятора дає можливість замовникам у скорочений термін забезпечити підключення своїх установок до електричних мереж. Крім того, постанова не передбачає здійснення оплати відповідно до ставок. 

"Це є важливим з огляду на суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ракетно-дронових ударів РФ, що негативно позначилось на стійкості енергетичної системи України", - пояснила Комісія.

У НКРЕКП пояснили, що зміни спрямовані на: 

  • скорочення термінів видачі та погодження технічних умов;
  • зменшення кількості документів для отримання послуги приєднання;
  • забезпечення мінімальних технічних вимог для паралельної роботи генеруючих установок з енергосистемою;
  • використання у пріоритетному порядку існуючої енергетичної інфраструктури.

Цей крок регулятора сприятиме диверсифікації джерел виробництва електричної енергії та покриттю дефіциту потужності в енергетичній системі України.

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