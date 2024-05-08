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У Росії пенсіонер протаранив автобус із військовими РФ, які поверталися з України

Пенсіонер в'їхав в автобус, який віз мобілізованих з війни в Україні. 

У Росії пенсіонер протаранив автобус із військовими РФ, які поверталися з України
Фото: скріншот з відео

У Россошанському районі Воронезької області РФ пенсіонер протаранив автобус з російськими військовими, які їхали з України. Постраждали дев'ять військових.

Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA.

"Автобус, який віз 32 військових — контрактників та мобілізованих — із України в Уфу, потрапив напередодні в ДТП", — йдеться у дописі.

За даними ASTRA, автобус зіткнувся з "Волгою", яка вилетіла на зустрічну смугу. У результаті машина вибухнула, а  69-річний водій загинув на місці. Автобус із військовими після зіткнення перекинувся у кювет.

Внаслідок ДТП постраждали 9 військових. 

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