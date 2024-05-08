Глава уряду Данії візьме участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії

Зеленський також закликав партнерів надсилати в Україні затверджені пакети допомоги.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен візьме участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, який 8 травня провів із Фредеріксен телефонну розмову.

Лідери обговорили постачання зброї, озброєння і винищувачів українським бійцям, а також ситуацію на фронті.

"Розповів про черговий епізод російського повітряного терору проти людей та цивільної інфраструктури, а також про ліквідацію його наслідків. Обговорили спільну роботу з партнерами над підсиленням української системи ППО, постачанням боєприпасів та зміцненням української енергетики", - повідомив Зеленський.

Президент додав, що у розмові з Фредеріксен наголосив: для України критично важливо, щоб уже затверджені пакети допомоги від партнерів почали надходити на поле бою. "Ми також обговорили рішення, які допомогли б пришвидшити передачу Україні літаків F-16", - додав глава держави.