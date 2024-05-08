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Глава уряду Данії візьме участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії

Зеленський також закликав партнерів надсилати в Україні затверджені пакети допомоги.

Глава уряду Данії візьме участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії
Метте Фредеріксен і Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен візьме участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, який 8 травня провів із Фредеріксен телефонну розмову.

Лідери обговорили постачання зброї, озброєння і винищувачів українським бійцям, а також ситуацію на фронті.

"Розповів про черговий епізод російського повітряного терору проти людей та цивільної інфраструктури, а також про ліквідацію його наслідків. Обговорили спільну роботу з партнерами над підсиленням української системи ППО, постачанням боєприпасів та зміцненням української енергетики", - повідомив Зеленський.

Президент додав, що у розмові з Фредеріксен наголосив: для України критично важливо, щоб уже затверджені пакети допомоги від партнерів почали надходити на поле бою. "Ми також обговорили рішення, які допомогли б пришвидшити передачу Україні літаків F-16", - додав глава держави.

  • Уряд Швейцарії проведе дводенний Глобальний саміт миру 15 і 16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люце.
  • Нині генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич теж підтвердила свою участь у Саміті миру.
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