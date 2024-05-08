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Зеленський: генсек Ради Європи підтвердила свою участь у Саміті миру

Президент привітав дієві кроки Комітету міністрів Ради Європи до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. 

Зеленський: генсек Ради Європи підтвердила свою участь у Саміті миру
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

8 травня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. 

Як ідеться в дописі Зеленського у соцмережі Х, він подякував Пейчинович-Бурич за відкриття у Києві офісу Реєстру збитків і привітав дієві кроки Комітету міністрів Ради Європи до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. 

"Запросив пані Генсека на Саміт миру і вдячний, що вона підтвердила свою участь", - додав глава держави.

  • Уряд Швейцарії проведе дводенний Глобальний саміт миру 15 і 16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люце.

рн

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