Порошенко окреслив у Берліні передумови перемоги над Росією

Якщо Путін візьме Україну, він ніколи не зупиниться, вважає експрезидент.

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко у Берліні під час виступу на спеціальному заході Фонду Конрада Аденауера представив план спільної перемоги Вільного світу над російською агресією. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Повідомляється, що в обговоренні взяли участь керівники партії ХДС Німеччини, Міжнародного демократичного союзу (IDU), депутати Європейського парламенту.

«Мій головний меседж сьогодні дипломатам-партнерам у Берліні: якщо Путін візьме Україну, він ніколи не зупиниться. Він — як маніяк, який повертається на місце злочину. Або як вампір, який вже спробував крові. Ніхто не зможе його зупинити, крім нас», – наголосив Порошенко.

На його думку, для перемоги є 7 передумов:

бути разом з Україною не «скільки потрібно», а до нашої перемоги;

підтримка України зброєю;

пекельні санкції проти Росії;

фінансова допомога;

вступ України до Європейського Союзу;

членство України в НАТО;

демократія та боротьба з корупцією в Україні.

«А найбільш переконливим переговорником є один із найкращих дипломатів у світі, який забезпечує ефективні переговори з Путіним ще з 2014 року, — Збройні сили України. Ми знайшли достатньо аргументів, щоб відкинути Путіна від Києва, Харкова, Сум, з Херсона. Тепер нам потрібно просто дати інструмент, щоб цей дипломат був ще ефективнішим», – наголосив Петро Порошенко.