США не будуть представлені на “інавгурації” Путіна, - Держдепартамент

США не вважають вибори президента РФ вільними й чесними, але Путін “є президентом Росії і залишатиметься на цій посаді”.
Про це повідомив речник Держдепартаменту Метью Міллер, передає Укрінформ.
Міллер також прокоментував питання присутності представника США на “інавгурації” Путіна.
“Ні, ми не будемо представлені на його інавгурації”, - сказав представник Держдепартаменту.
Коли речника Держдепартаменту запитали, чи США бойкотують захід, Міллер відповів: “Ми не будемо представлені там. Висновки можете зробити самі”.
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Так звані президентські вибори в Росії відбулися 15-17 березня і завершилися перемогою Путіна. Йому намалювали рекордні 88% підтримки.Церемонія чергового вступу на посаду "президента РФ" запланована на 7 травня.
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