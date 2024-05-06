Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди
Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Україна отримає прототипи артилерійських снарядів дальністю у 100 кілометрів, — очільник Rheinmetall
Україна отримає прототипи артилерійських снарядів дальністю у 100 кілометрів, — очільник Rheinmetall
Мобілізований до ЗС РФ мешканець ТОТ розстріляв шістьох окупантів
Мобілізований до ЗС РФ мешканець ТОТ розстріляв шістьох окупантів
Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова, п’ятнадцять постраждалих (оновлено)
Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова, п’ятнадцять постраждалих (оновлено)
У колишній ставці Гітлера “Вовче лігво” виявили людські останки
У колишній ставці Гітлера “Вовче лігво” виявили людські останки
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
ГоловнаПолітика

США не будуть представлені на “інавгурації” Путіна, - Держдепартамент

США вже не перша держава, яка ігноруватиме захід.

США не будуть представлені на “інавгурації” Путіна, - Держдепартамент
Метью Міллер
Фото: скріншот

США не вважають вибори президента РФ вільними й чесними, але Путін “є президентом Росії і залишатиметься на цій посаді”.

Про це повідомив речник Держдепартаменту Метью Міллер, передає Укрінформ.

Міллер також прокоментував питання присутності представника США на “інавгурації” Путіна.

“Ні, ми не будемо представлені на його інавгурації”, - сказав представник Держдепартаменту.

Підписуйтесь на наш Google News

Коли речника Держдепартаменту запитали, чи США бойкотують захід, Міллер відповів: “Ми не будемо представлені там. Висновки можете зробити самі”.

  • Так звані президентські вибори в Росії відбулися 15-17 березня і завершилися перемогою Путіна. Йому намалювали рекордні 88% підтримки.Церемонія чергового вступу на посаду "президента РФ" запланована на 7 травня.

  • Кілька країн уже заявили, що не делегуватимуть своїх представників на цей захід.

  • Міністерство закордонних справ України заявило, що не бачить підстав для визнання Путіна легітимним президентом РФ і закликало інші країни слідувати цьому прикладу. 

  • Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не братиме участі у церемонії "інавгурації" Володимира Путіна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies