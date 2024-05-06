США не будуть представлені на “інавгурації” Путіна, - Держдепартамент

США вже не перша держава, яка ігноруватиме захід.

США не вважають вибори президента РФ вільними й чесними, але Путін “є президентом Росії і залишатиметься на цій посаді”.

Про це повідомив речник Держдепартаменту Метью Міллер, передає Укрінформ.

Міллер також прокоментував питання присутності представника США на “інавгурації” Путіна.

“Ні, ми не будемо представлені на його інавгурації”, - сказав представник Держдепартаменту.

Коли речника Держдепартаменту запитали, чи США бойкотують захід, Міллер відповів: “Ми не будемо представлені там. Висновки можете зробити самі”.