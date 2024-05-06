Польські націоналісти мають скористатися особливими відносинами з Трампом, аби віднадити його від Путіна, ‒ Сікорський

Вже опозиційна партія “Право і справедливість” вважає, що зустріч президента Дуди з Трампом у Нью-Йорку сприяла зміні позиції республіканця щодо надання допомоги Україні.

Уряд Польщі вважає, що у нього є секретна зброя, щоб налаштувати ймовірного кандидата у президента США Дональда Трампа проти російського лідера Володимира Путіна, ‒ опозиціонери-популісти. Міністр закордонних справ Радислав Сікорський заявив, що націоналісти мають скористатися особливим відносинами з республіканцем, аби віднадити його від очільника Кремля, пише Politico.

Коли наприкінці квітня Конгрес США розблокував пакет допомоги Україні на суму понад 60 мільярдів доларів, законодавці вже нині опозиційної польської партії “Право і справедливість” (PiS) заявили, що це сталося завдяки впливу президента Анджея Дуди. Дуда всього за кілька днів до цього зустрівся з Трампом у Нью-Йорку, щоб обговорити військові потреби Києва.

“Великі оплески президенту Анджею Дуді, який отримав потужні ресурси для боротьби з російським імперіалізмом”, ‒ написав на соцплатформі X польський депутат від PiS Даріуш Матецький.

Jestem ostatnią osobą w Polsce, którą można nazwać przyjacielem Ukrainy. Ale w wojnie z putinowską Rosją jestem najwierniejszym kibicem Ukrainy.



Wielkie brawa dla prezydenta @AndrzejDuda, który wywalczył potężne środki na walkę z rosyjskim imperializmem. — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) April 20, 2024

Видання додає, що у політично розділеній Польщі, де уряд на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском та партія PiS ведуть війну за все – від ЄС до абортів, громадського телебачення, верховенства закону, проєкту будівництва нового аеропорту і навіть електромобілів – існує рідкісна угода з питання, що потрібно “принадити Трампа”.

“Я вірю, що під час зустрічі в Нью-Йорку президент прислухався до рекомендацій польського уряду та представив польську точку зору з питань безпеки. У цих питаннях нам потрібна максимальна згода і мінімум суперечок”, ‒ заявив Туск ‒ давній ворог Дуди.

Ufam, że Prezydent w czasie nowojorskiego spotkania skorzystał z rekomendacji polskiego rządu i przedstawił polski punkt widzenia na kwestie bezpieczeństwa. W tych sprawach trzeba nam maksimum zgody i minimum kontrowersji. Nawet jeśli wybieramy różnych rozmówców. — Donald Tusk (@donaldtusk) April 18, 2024

"Тріумф Дуди": жарт чи успіх?

Однак риторика про тріумф Дуди швидко перетворилася на “польський жарт, увічнений у незліченних польських мемах і навіть у пісні”. Ведучий популярного у США “Late show” Стівен Кольбер висміяв польського президента за те, що він “підлизувався до Трампу”.

Водночас Politico підкреслює, що попри жарти зустріч Дуди збіглася зі зміною політики Трампа та республіканців щодо допомоги Україні. Протягом дня після зустрічі Трамп, який раніше прихильно відгукувався про Путіна та звинувачував Україну у своїх власних політичних бідах, у своїй соцмережі заявив: “Як усі погоджуються, виживання України та її сила мають бути набагато важливішими для Європи, ніж для нас, але це також важливо для нас! Рухайся, Європо!”.

Політики PiS регулярно виступають на консервативних зборах США. Дуда також був одним із небагатьох, хто утримався від привітання Джо Байдена з перемогою на виборах 2020 року. Разом із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном польські націоналісти вже давно є “частиною всесвіту прихильних європейських партій Трампа”.

Республіканець хизувався своєю прихильністю до Дуди, коли вони зустрілися в Нью-Йорку. “Дуда.. ‒ мій друг, і ми провели разом чотири чудові роки, і, можливо, нам доведеться повторити це знову. Ми підтримуємо Польщу у всьому... Я дуже поважаю цю країну, і я дуже поважаю президента”, ‒ сказав Трамп.

Хоча нинішній уряд Польщі дуже насторожено ставиться до Трампа (раніше Туск критикував Трампа за його антиукраїнські настрої та проросійську позицію), Варшава “благословила” вечерю Дуди і Трампа.