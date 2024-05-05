Папу Римського Франциска запросили на Саміт миру у Швейцарії

Папа Франциск на балконі базиліки Святого Петра у Ватикані під час Різдвяної служби, 25 грудня 2023 р.

Швейцарія запросила Папу Римського Франциска на Глобальний Саміт миру, який відбудеться 15 та 16 червня у Бюргенштоку.

Про це повідомила президентка Швейцарії Віола Амгерд, пише Blick.

Вона заявила, що країна надіслала запрошення патріарху на Саміт.

"Ми запросили Святий Престол. Ватикан дуже позитивно оцінює мирну конференцію", – зазначила вона.

Також заявила, що поспілкувалася із Франциском про війну в Україні.

"У мене була цікава розмова з Папою в теплій атмосфері. Говорили, зокрема, про війну в Україні та інших проблемних точках світу", – заявила Амгерд.