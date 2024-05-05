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Папу Римського Франциска запросили на Саміт миру у Швейцарії

Ватикан "позитивно" оцінює Саміт.

Папу Римського Франциска запросили на Саміт миру у Швейцарії
Папа Франциск на балконі базиліки Святого Петра у Ватикані під час Різдвяної служби, 25 грудня 2023 р.
Фото: EPA/UPG

Швейцарія запросила Папу Римського Франциска на Глобальний Саміт миру, який відбудеться 15 та 16 червня у Бюргенштоку.

Про це повідомила президентка Швейцарії Віола Амгерд, пише Blick.

Вона заявила, що країна надіслала запрошення патріарху на Саміт.

"Ми запросили Святий Престол. Ватикан дуже позитивно оцінює мирну конференцію", – зазначила вона. 

Також заявила, що поспілкувалася із Франциском про війну в Україні. 

"У мене була цікава розмова з Папою в теплій атмосфері. Говорили, зокрема, про війну в Україні та інших проблемних точках світу", – заявила Амгерд.

  • Конференція відбудеться з 15 по 16 червня на курорті Бюргеншток у кантоні Нідвальден поблизу міста Люцерн. Саміт буде спрямований на створення рамок, що будуть сприятливі для тривалого миру в Україні, а також конкретної дорожньої карти для участі Росії в мирному процесі.
  • На Саміт запрошені взяти участь понад 160 делегацій на рівні глав держав та урядів. Серед них члени G7, G20, країни з усіх континентів, а також представники ЄС, трьох міжнародних організацій (ООН, ОБСЄ та Рада Європи) та двох релігійних (Ватикан і Константинополь).
  • За словами Зеленського, на першому саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою. 
  • Російська Федерація поки що не запрошена на Саміт миру, який відбудеться 15 та 16 червня у швейцарському Бюргенштоці, але Швейцарія вважає, що без неї початок мирного процесу неможливий. 
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