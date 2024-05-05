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Шольц у Великдень запевнив у продовженні підтримки України

"Сьогодні ми особливо думаємо про багатьох православних християн в Україні, які не можуть відсвяткувати це свято в колі сім’ї і в мирі".

Шольц у Великдень запевнив у продовженні підтримки України
Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у православний Великдень згадав про Україну і запевнив у продовженні підтримки.

"У сьогоднішній православний Великдень ми особливо думаємо про багатьох православних християн в Україні, які не можуть відсвяткувати це свято в колі сім’ї і в мирі", - написав він у соцмережі Х.

Шольц додав, що Німеччина буде підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Раніше Шольц закликав голову КНР Сі Цзіньпіна тиснути на Путіна щодо виведення російських військ з України.

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