Шольц у Великдень запевнив у продовженні підтримки України

"Сьогодні ми особливо думаємо про багатьох православних християн в Україні, які не можуть відсвяткувати це свято в колі сім’ї і в мирі".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у православний Великдень згадав про Україну і запевнив у продовженні підтримки.

"У сьогоднішній православний Великдень ми особливо думаємо про багатьох православних християн в Україні, які не можуть відсвяткувати це свято в колі сім’ї і в мирі", - написав він у соцмережі Х.

Шольц додав, що Німеччина буде підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Am heutigen orthodoxen Osterfest denken wir besonders an die vielen orthodoxen Christinnen und Christen in der Ukraine, die dieses Fest nicht im Kreis ihrer Familie, nicht in Frieden feiern können. Klar ist: Wir unterstützen die Ukraine – so lange wie nötig. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 5, 2024

Раніше Шольц закликав голову КНР Сі Цзіньпіна тиснути на Путіна щодо виведення російських військ з України.