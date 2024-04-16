Шольц закликав Сі Цзіньпіна тиснути на Путіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував перемовини з китайським лідером Сі Цзіньпіном щодо України.

У дописі в X Шольц написав, що вони мають згоду в бажанні розвивати зусилля щодо міжнародних мирних конференцій. Переговори між двома лідерами проходили в Китаї.

"Ми з лідером Сі погодилися, що Китай і Німеччина хочуть інтенсивно та позитивно координувати зусилля щодо сприяння проведенню конференції високого рівня в Швейцарії та майбутніх міжнародних мирних конференцій", – сказав Шольц.

Фото: Bundeskanzler Olaf Scholz у X Лідер Китаю Сі Цзіньпін і канцлер Німеччини Олаф Шольц

Він додав, що Китай має вплив на Росію, тож закликав Сі тиснути на Москву, щоб Путін вивів війська.