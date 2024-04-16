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Шольц закликав Сі Цзіньпіна тиснути на Путіна

Канцлер Німеччини прокоментував зустріч із китайським лідером і присвячені Україні обговорення. 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував перемовини з китайським лідером Сі Цзіньпіном щодо України. 

У дописі в X Шольц написав, що вони мають згоду в бажанні розвивати зусилля щодо міжнародних мирних конференцій. Переговори між двома лідерами проходили в Китаї.

"Ми з лідером Сі погодилися, що Китай і Німеччина хочуть інтенсивно та позитивно координувати зусилля щодо сприяння проведенню конференції високого рівня в Швейцарії та майбутніх міжнародних мирних конференцій", – сказав Шольц. 

Лідер Китаю Сі Цзіньпін і канцлер Німеччини Олаф Шольц
Фото: Bundeskanzler Olaf Scholz у X
Лідер Китаю Сі Цзіньпін і канцлер Німеччини Олаф Шольц

Він додав, що Китай має вплив на Росію, тож закликав Сі тиснути на Москву, щоб Путін вивів війська.

  • У Китаї з нагоди візиту Шольца вже вдруге заявили, що підтримують мирну конференцію, що відбудеться в Швейцарії, але лише за умови участі в ній Росії. Україна на цей захід Росію не запрошувала, але не виключає, що росіяни можуть взяти участь у другій такій конференції, коли буде готовий чіткий план встановлення справедливого миру.
  • Пекін офіційно повномасштабне російське вторгнення до України не заохочує, але і відносин з Росією не розриває. За понад два роки війни китайські посадовці декілька разів зустрічалися з росіянами, а торговельні відносини між країнами лише зміцніли.
  • У 2022 Пекін презентував власне бачення миру в Україні. План мав достатньо сумнівні позиції, як "скасування односторонніх санкцій" і фактичне припинення вогню без умови виведення окупаційних військ. 
  • У 2023, після першої за час повномасштабної війни розмови між українським президентом і китайським лідером, Пекін оголосив про візит спецпредставника в євразійських справах Лі Хуея. Окрім України, він відвідав країни ЄС та Росію.
  • Другий "вояж" китайського дипломата відбувся вже в березні 2024. 
  • У квітні Китай зробив чергову заяву щодо війни в Україні, назвавши її "українською кризою". Речник міністерства закордонних справ Ван Венбін на брифінгу сказав, що є ризик ескалації "кризи", тому треба докладати зусиль для деескалації, щоб закінчити конфлікт шляхом переговорів, а не битв.
  • За даними Bloomberg, Китай продає Росії супутникові знімки, які вона використовує для ударів по Україні. 
  • Нещодавно до Китаю літав міністр закордонних справ Франції. Стефан Сежурне вважає, що Китай повинен ясно висловлюватися на адресу Росії щодо війни в Україні.
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