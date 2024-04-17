Для суду Трампа відібрали перших сімох присяжних

У судовому процесі в історичній кримінальній справі проти колишнього президента США Дональда Трампа щодо підкупу порнозірки відібрали перших сім присяжних, пише Associated Press.

Серед них: працівник інформаційних технологій, учитель англійської мови, онкологічна медсестра, спеціаліст із продажу, інженер-програміст та двоє юристів.

Відібрати ще мають 11 присяжних, процедуру відбору продовжать завтра. Наступного тижня сторони мають виступити зі вступними заявами.

“Це перша з чотирьох кримінальних справ Трампа, яка дійшла до суду, і, можливо, єдина, у якій винесуть вирок до того, як виборці вирішать, чи обирати ймовірного кандидата в президенти від Республіканської партії (виборів президента США у листопаді, - ред.)”, − зазначає AP.

Процес відбору присяжних для суду Трампа виявився вкрай складним. З 96 відібраних кандидатів вже за лічені хвилини довелося відмовитися від 60, оскільки вони заявили, що не можуть гарантувати свою упередженість.