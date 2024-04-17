Для суду Трампа відібрали перших сімох присяжних

У судовому процесі в історичній кримінальній справі проти колишнього президента США Дональда Трампа щодо підкупу порнозірки відібрали перших сім присяжних, пише Associated Press.
Серед них: працівник інформаційних технологій, учитель англійської мови, онкологічна медсестра, спеціаліст із продажу, інженер-програміст та двоє юристів.
Відібрати ще мають 11 присяжних, процедуру відбору продовжать завтра. Наступного тижня сторони мають виступити зі вступними заявами.
“Це перша з чотирьох кримінальних справ Трампа, яка дійшла до суду, і, можливо, єдина, у якій винесуть вирок до того, як виборці вирішать, чи обирати ймовірного кандидата в президенти від Республіканської партії (виборів президента США у листопаді, - ред.)”, − зазначає AP.
Процес відбору присяжних для суду Трампа виявився вкрай складним. З 96 відібраних кандидатів вже за лічені хвилини довелося відмовитися від 60, оскільки вони заявили, що не можуть гарантувати свою упередженість.
- Трампа звинувачують у фальсифікації своєї ділової документації для приховування виплати грошей порнозірці Стормі Деніелс. Дональд Трамп стане першим експрезидентом США, який проходить у кримінальній справі.
- Судовий розгляд триватиме шість-вісім тижнів і буде зосереджений навколо відшкодування, яке Трамп зробив своєму колишньому агенту Майклу Коену. Коен стверджує, що йому наказали заплатити Деніелс 130 тисяч доларів в обмін на її мовчання щодо ймовірного роману з Трампом. Прокурори заявили, що це спроба незаконного впливу на вибори 2016 року.