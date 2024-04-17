Кулеба на міністерській зустрічі G7 говоритиме про додаткову ППО для України

Зустріч пройде в Італії із 17 по 19 квітня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на міністерській зустрічі "Групи семи" в Італії говоритиме про надання Україні додаткових батарей Patriot та інших систем протиповітряної оборони.

Про це йдеться у повідомленні МЗС України.

Візит міністра до Італії триватиме два дні: 17-19 квітня. Зазначається, що глава української дипломатії візьме участь в спеціальній сесії, присвяченій зміцненню міжнародної підтримки України.

Дмитро Кулеба також проведе низку двосторонніх переговорів, зокрема з главами дипломатій Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, Франції, Японії, США, ЄС і Генеральним секретарем НАТО.

Як повідомили у міністерстві, ключовими темами переговорів стануть термінове надання Україні додаткових батарей "Patriot" та інших систем протиповітряної оборони для захисту від російського терору, протидія співпраці російського та північнокорейського режимів, використання заморожених російських активів для підтримки України.