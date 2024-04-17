Кулеба на міністерській зустрічі G7 говоритиме про додаткову ППО для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на міністерській зустрічі "Групи семи" в Італії говоритиме про надання Україні додаткових батарей Patriot та інших систем протиповітряної оборони.
Про це йдеться у повідомленні МЗС України.
Візит міністра до Італії триватиме два дні: 17-19 квітня. Зазначається, що глава української дипломатії візьме участь в спеціальній сесії, присвяченій зміцненню міжнародної підтримки України.
Дмитро Кулеба також проведе низку двосторонніх переговорів, зокрема з главами дипломатій Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, Франції, Японії, США, ЄС і Генеральним секретарем НАТО.
Як повідомили у міністерстві, ключовими темами переговорів стануть термінове надання Україні додаткових батарей "Patriot" та інших систем протиповітряної оборони для захисту від російського терору, протидія співпраці російського та північнокорейського режимів, використання заморожених російських активів для підтримки України.
- Україна наразі веде активні перемовини щодо отримання трьох батарей протиповітряної оборони: двох Patriot і однієї SAMP/T. Як повідомив нещодавно Кулеба, рішення про допомогу українцям з ППО будуть ухвалені, але питання в тому, щоб це відбулося якомога швидше. Всі батареї Patriot залежать від рішення США, оскільки це американська система.
- Перед цим міністр сказав, що є щонайменше 100 батарей Patriot, які могли б бути передані Україні, і принаймні чотири країни могли б зробити це негайно. Наразі МЗС зосереджено на отриманні семи систем. Для цього відомство готове навіть домовлятися про передачу ППО у тимчасове користування з обіцянкою повернути його на вимогу тієї сторони, що погодиться на таку "оренду".
- За словами українського президента, Україні потрібно 25 систем Patriot або їхніх аналогів по шість-вісім батарей у кожній, аби захистити повітряний простір країни. Скільки є наразі він не повідомив, але наголосив, що в світі необхідна кількість існує, та країни не поспішають ділитися.
- 13 квітня Німеччина повідомила, що надасть одну систему Patriot.
- Вчора, 16 квітня, Зеленський заявив, що Україна хоче скликати засідання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба і систем ППО.
- Перед цим президент в інтерв’ю PBS розповів, що росіяни змогли знищити Трипільську ТЕС, бо в нашої держави залишилось нуль ракет для захисту цієї станції.