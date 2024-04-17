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Комітет Радбезу ООН не зміг погодити позицію щодо заявки на членство Палестини

Для того, щоб повноцінно приєднатися до ООН, потрібно отримати схвалення Радбезу та двох третин від складу Генасамблеї. 

Комітет Радбезу ООН не зміг погодити позицію щодо заявки на членство Палестини
Радбез ООН
Фото: Дмитро Кулеба

Комітет Ради безпеки ООН не зміг погодити спільну позицію щодо заявки на вступ до організації Палестинської держави.

Як пише Reuters, у комітеті не надали відповіді на запитання, чи відповідає Палестина критеріям членства. Попри це, очікується, що питання прийняття до ООН буде винесено на голосування Радбезу.

Відповідний проєкт резолюції має мізерні шанси на ухвалення, адже правом вето володіють постійні члени Ради, серез яких союзник Ізраїлю США. У Вашингтоні вже наголошували на тому, що не підтримують вступ Палестини до ООН, наполягаючи на прямих перемовинах щодо ідеї двох держав як способу вирішення конфлікту на Близькому Сході.

Навіть у разі позитивного голосування у Радбезі Палестині потрібно буде отримати дві третини голосів "за" у Генеральній асамблеї, яка налічує 193 країни. 

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