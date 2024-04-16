ВМС США витратили на відбиття атак на Близькому Сході боєприпасів на 1 млрд доларів

За цей час ВМС США запобігли “понад 130 прямим атакам” на американські військові та торгові кораблі.

За останні 6 місяців ВМС США витратили майже 1 млрд доларів на боєприпаси, щоб запобігти атакам на Близькому Сході.

Про це заявив міністр ВМС США Карлос Дель Торо, повідомляє CNN.

За цей час ВМС США запобігли “понад 130 прямим атакам” на військові та торгові кораблі США.

Через це Карлос Дель Торо закликав Комітет з асигнувань Сенату прийняти додатковий пакет національної безпеки для поповнення боєприпасів.

“Боеприпаси, які мають вирішальне значення для цих контрударів, надзвичайно важливі для Міністерства ВМС”, — наголосив Дель Торо.

Він уточнив, що для флоту та Корпусу морської піхоти США надзвичайно важливі 2 млрд доларів, які “передбачені в додатку”, щоб мати можливість поповнити ці боєприпаси та продовжувати забезпечувати оборонні заходи.