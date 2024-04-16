​Польські фермери припинили блокаду перед одним пунктом пропуску

Польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску «Долгобичув-Угринів».

Про це 16 квітня повідомила Державна прикордонна служба України.

За даними ДПСУ, оформлення і пропуск вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

"На даний час на виїзд з України перед цим пунктом пропуску очікують 100 ваговозів, ще 30 вантажівок (з повною масою до 7,5 т) очікують на оформлення на території суміжної держави", - додала прикордонслужба.