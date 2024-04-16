​Польські фермери припинили блокаду перед одним пунктом пропуску

Польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску «Долгобичув-Угринів».
Про це 16 квітня повідомила Державна прикордонна служба України.
За даними ДПСУ, оформлення і пропуск вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.
"На даний час на виїзд з України перед цим пунктом пропуску очікують 100 ваговозів, ще 30 вантажівок (з повною масою до 7,5 т) очікують на оформлення на території суміжної держави", - додала прикордонслужба.
- Станом на ранок 16 квітня польські протестувальники не пропустили жодної вантажівки в бік Польщі через пункти пропуску "Ягдин", "Рава-Руська" і "Угринів" за минулу добу. На цих трьох заблокованих пунктах в чергах на території Польщі загалом перебувало близько 600 вантажівок.
- Як відомо, з 9 лютого 2024 року біля кордону з Україною тривають акції протесту польських фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. По цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.
- Також 5 квітня у пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська» частково відновили пропуск вантажних транспортних засобів.