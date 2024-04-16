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Прем’єри Польщі і Данії обговорили створення "залізного купола" над Європою

Також очільники урядів нагадали про необхідність своєчасно поставляти зброю Україні. 

Прем’єри Польщі і Данії обговорили створення "залізного купола" над Європою
Дональд Туск і Метте Фредеріксен у Варшаві
Фото: EPA/UPG

Польський прем'єр Дональд Туск і його данська колега Метте Фредеріксен на зустрічі у Варшаві обговорили ідею створення так званого "залізного купола" над європейськими містами: систему протиповітряної і протиракетної оборони.

Про це йдеться на сайті польського уряду.

Зазначається, що глави урядів обговорили питання безпеки в регіоні, а також подальшу допомогу Україні та пріоритети Європейського Союзу. Зокрема, Дональд Туск заявив, що Європі потрібна ефективна система протиракетної та протиповітряної оборони.

Польський прем'єр додав, що його країна хоче брати участь у роботі з створення "залізного купола"  разом з іншими країнами ЄС. 

"Данія, а також Німеччина та Велика Британія співпрацюють в Європейському Союзі щодо європейської системи протиракетної та протиповітряної оборони. Атака Ірану на Ізраїль підтвердила, наскільки важливо мати таку установку. (...) Я радий, що прем’єрка (Данії-авт.) позитивно відреагувала на намір щодо приєднання Польщі до цього проекту в Європі", – сказав Дональд Туск.  

Туск визнав, що підтримка України зараз має вирішальне значення і усі європейські країни повинні діяти солідарно. За його словами, йдеться також про безпеку Польщі та цілого континенту.  

"У найважливішому питанні – безпеці Європи – потрібна швидка та ефективна допомога Україні. Це також поєднує Данію та Польщу. Тут ми маємо ідентичні погляди",  – наголосив глава польського уряду.  

Данія і Польща також продовжать співпрацю у питанні позиції ЄС щодо війни в Україні. Туск запевнив, що обидві країни "виключають будь-який інший сценарій, крім того, завдяки якому Україна збереже свою цілісність і незалежність".

Метте Фредеріксен тим часом нагадала про важливість своєчасних поставок зброї та ППО до України.

"Це саме те, що необхідно Україні, щоб захистити себе від атак і забезпечити безпеку своєї інфраструктури", – зазначила данська прем'єрка. 

  • У березні  генеральний директор найбільшого в Європі виробника боєприпасів Rheinmetall заявив, що лідерам ЄС слід розглянути можливість встановлення систем ППО малої дальності, подібних до ізраїльського "Залізного купола".  Така заява прозвучала на тлі побоювань загрози континенту з боку Росії.
  • У червні минулого року ізраїльський прем'єр Нетаньягу розповів, чому Ізраїль заборонив США передати Україні “Залізний купол”. За його словами, він стурбований тим, що ізраїльську зброю можуть захопити на полі бою в Україні та передати Ірану, який розвинув тісніші військові відносини з Росією в останні місяці. “Якщо ця система потрапить до рук Ірану, то мільйони ізраїльтян залишаться беззахисними та під загрозою”, - сказав він. 
  • Iron Dome ("Залізний купол")  вперше запраював у 2011 році. Систему розробили США спільно із Ізраїлем. Це високотехнологічна система радарів і пускових установок, яку постійно вдосконалюють, вартістю декілька мільярдів доларів. "Залізний купол" був створений для захисту від ракет малої дії, а його ефективність, як стверджують в Ізраїлі, сягає 90-97% у перехопленні саме таких типів загроз. 
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