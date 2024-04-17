Аргентина купила у Данії 24 винищувачі F-16

Аргентина та Данія підписали угоду щодо придбання латиноамериканською країною 24 літаків F-16 для захисту свого повітряного простору.

Як повідомляє Reuters, винищувачі обійшлися аргентинським збройним силам у 300 мільйонів доларів, що нижче ринкової ціни. Підпис під контрактом на постачання літаків поставив міністр оборони Луїс Петрі, який заради цього прибув до Копенгагена і особисто здійснив політ у F-16.

Купіля військової техніки відбувається на тлі безпрецедетних заходів скорочення бюджетних витрат, які в Аргентині впроваджує президент Хав'єр Мілей. Попри намагання заощаджувати, уряд не збирається відмовлятися від посилення обороноздатності.

Сам Мілей планував приїхати до Данії, щоб взяти участь в урочистому оформленні угоди про F-16, але мав скасувати поїздку через зосередження на питанні вирішення кризи на Близькому Сході.