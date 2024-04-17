Президент підписав мобілізаційний законопроєкт
Президент підписав мобілізаційний законопроєкт
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Помер український письменник Дмитро Капранов
Помер український письменник Дмитро Капранов
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Reuters: Україна в останню мить відмовилася від угоди про безпеку судноплавства в Чорному морі
Reuters: Україна в останню мить відмовилася від угоди про безпеку судноплавства в Чорному морі
Спікер Джонсон розділить допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю на чотири законопроєкти
Спікер Джонсон розділить допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю на чотири законопроєкти
На фронті загинув активіст Павло Петриченко
На фронті загинув активіст Павло Петриченко
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
ГоловнаСвіт

Аргентина купила у Данії 24 винищувачі F-16

Президент Хав'єр Мілей проводить політику заощадження державних коштів, але готовий фінансувати оборонну галузь. 

Аргентина купила у Данії 24 винищувачі F-16
Винищувач F-16
Фото: Reuters

Аргентина та Данія підписали угоду щодо придбання латиноамериканською країною 24 літаків F-16 для захисту свого повітряного простору.

Як повідомляє Reuters, винищувачі обійшлися аргентинським збройним силам у 300 мільйонів доларів, що нижче ринкової ціни. Підпис під контрактом на постачання літаків поставив міністр оборони Луїс Петрі, який заради цього прибув до Копенгагена і особисто здійснив політ у F-16.

Купіля військової техніки відбувається на тлі безпрецедетних заходів скорочення бюджетних витрат, які в Аргентині впроваджує президент Хав'єр Мілей. Попри намагання заощаджувати, уряд не збирається відмовлятися від посилення обороноздатності. 

Сам Мілей планував приїхати до Данії, щоб взяти участь в урочистому оформленні угоди про F-16, але мав скасувати поїздку через зосередження на питанні вирішення кризи на Близькому Сході.

  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies