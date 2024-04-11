Українські пілоти завершують навчання на F-16 у США та Данії

Пілоти вже тренуються відточувати свою майстерність на завданнях, які будуть поставлені перед ними в Україні.

Українські пілоти, які вчаться на винищувачах F-16 у Данії та США, завершують навчальну програму. Проте про терміни постачання літаків до України говорити не варто.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, передає Укрінформ.

"Наразі у нас проходять навчання одразу декілька груп, декілька підготовчих етапів – на завершальних етапах, зокрема пілоти, що проходять підготовку в Данії та США", – сказав речник.

Також Євлаш повідомив, що пілоти вже тренуються відточувати свою майстерність на завданнях, які будуть поставлені перед ними в Україні.

"Відпрацьовують удари по малорозмірних цілях, в тому числі таких, як «Шахеди», і таких, як крилаті та керовані авіаційні ракети тощо", – зазначив він.

Проте, за його словами, не варто говорити зараз про терміни поставок в Україну F-16 в Україну.

"Наші партнери небагатослівні. Все, що стосується F-16, проводиться за зачиненими дверима. І про терміни ми не говоримо. Певна стратегічна невизначеність дає нам момент для раптовості та несподіваного удару", – наголосив Євлаш.