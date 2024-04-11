Українські пілоти завершують навчання на F-16 у США та Данії

Українські пілоти, які вчаться на винищувачах F-16 у Данії та США, завершують навчальну програму. Проте про терміни постачання літаків до України говорити не варто.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, передає Укрінформ.
"Наразі у нас проходять навчання одразу декілька груп, декілька підготовчих етапів – на завершальних етапах, зокрема пілоти, що проходять підготовку в Данії та США", – сказав речник.
Також Євлаш повідомив, що пілоти вже тренуються відточувати свою майстерність на завданнях, які будуть поставлені перед ними в Україні.
"Відпрацьовують удари по малорозмірних цілях, в тому числі таких, як «Шахеди», і таких, як крилаті та керовані авіаційні ракети тощо", – зазначив він.
Проте, за його словами, не варто говорити зараз про терміни поставок в Україну F-16 в Україну.
"Наші партнери небагатослівні. Все, що стосується F-16, проводиться за зачиненими дверима. І про терміни ми не говоримо. Певна стратегічна невизначеність дає нам момент для раптовості та несподіваного удару", – наголосив Євлаш.
- На початку квітня у Повітряних силах повідомляли про те, що українські пілоти відточують навички керування винищувачами F-16 у Данії та США. Також проходить навчання технічний персонал.
- 29 березня уряд Бельгії схвалив 25-й пакет допомоги для України, в якому закладені додаткові 100 млн євро для обслуговування винищувачів F-16.
- Також нещодавно у Нідерландах заявили, що закуплять боєприпаси для українських F-16.
- Україна може розгорнути винищувачі F-16 вже в липні, але лише декілька. Для роботи з літаками до літа мають бути готові 12 українських пілотів.
- Тим часом Зеленський заявив, що цього року Україна отримає від союзників 10% від необхідної кількості винищувачів F-16. Глава держави зауважив, що цього замало, хіба що винищувачі будуть доповнені системами ППО.
- The New York Times писала що наразі Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія зобов’язалися відправити в Україну близько 45 літаків, яких достатньо для трьох невеликих ескадрилій.
- Данія надішле перші шість наприкінці весни, а ще 13 винищувачів мають надійти до кінця року та у 2025.
- Речник Повітряних сил ЗСУ повідомляв, що Україна не будуватиме нову інфраструктуру для F-16, зараз триває адаптація українських аеродромів.