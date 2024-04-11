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Партія президента Південної Кореї програла парламентські вибори

Опозиції не вистачило зовсім трохи, щоб отримати можливість змінювати конституцію та долати вето глави держави.

Партія президента Південної Кореї програла парламентські вибори
Президент Республіки Корея Юн Сок Йоль
Фото: Bloomberg

У Південній Кореї відбулися парламентські вибори, за підсумками яких впевнену більшість отримала опозиційна до чинного президента Юн Сок Йоля Демократична партія.

Як повідомляє Bloomberg, політсила збільшила своє представництво у 300-місних Національних Зборах зі 169 до 172 мандатів. Ще 10 депутатських портфелів отримала Партія відбудови Кореї, яка є союзником демократів. 

Таким чином опозиції забракло зовсім трохи, щоб отримати більшість у 200 голосів, яка б дозволила їй змінювати конституцію та легко долати президентське вето.  

Натомість Партія народовладдя, яку представляє глава держави, втратила аж 14 мандатів і тепер представлена 105 депутатами. 

Явка на виборах склала 67%, що є найвищим показником за останніх 32 роки. 

Юн Сок Йоль проведе у президентському кріслі ще три роки. Поразка його партії означає, що залишок каденції пройде на тлі постійного протистояння з парламентом. 

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