Окрім України, у Кремля перспективні плани поза нею, – командувач сил США у Європі

Активність російських наступів свідчить про те, що Кремль не збирається завершувати війну.

Продовження російських наступів на сході України і пошуки підтримки в Китаї, Ірані й КНДР, свідчать про те, що Путін не має намірів згортати агресію, ба більше, у Кремля перспективні плани поза Україною.

Про це заявив командувач Європейського командування США генерал Крістофер Каволі, пише Укрінформ.

"На Європейському театрі ми переживаємо, якщо м’яко сказати, складні часи", – наголосив командувач.

Генерал наголошує, що Росія спустошує Україну, а війська РФ завдають руйнувань та вбивають людей у масштабах, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

"Росія звертається до Китаю, Ірану й Північної Кореї за підтримкою своєї кампанії проти України. Ці країни формують взаємопов’язані стратегічні партнерства у прагненні кинути виклик існуючому порядку", – зауважив генерал.

Попри те, що це суперечить національним інтересам США, Кремль навіть не думає зупинятися.

"Росія не демонструє ознак для припинення (своєї агресії – ред.) та не має наміру зупинятися на Україні. Росія становить хронічну загрозу", – наголосив він.

Каволі додає, що Україна залишається майже повністю залежною від зовнішньої підтримки, щоби продовжувати боротьбу.

"Важкість цього моменту неможливо переоцінити. Якщо ми не будемо підтримувати Україну, Україна може програти", – наголосив генерал.

Генерал підкреслив необхідність ухвалення Конгресом законопроєкту з додатковим фінансуванням, який містить допомогу Україні.