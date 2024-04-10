​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт
Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт
Москва обов'язково надірветься
Москва обов'язково надірветься
Про російське громадянство посадовиці Мінюсту Марини Прилуцької повідомив СБУ її колишній свекор
Про російське громадянство посадовиці Мінюсту Марини Прилуцької повідомив СБУ її колишній свекор
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
Запасних дітей у нас немає: чому в Києві й інших містах майже неможливо викликати таксі з автокріслом
Запасних дітей у нас немає: чому в Києві й інших містах майже неможливо викликати таксі з автокріслом
ГоловнаСвіт

Окрім України, у Кремля перспективні плани поза нею, – командувач сил США у Європі

Активність російських наступів свідчить про те, що Кремль не збирається завершувати війну.

Окрім України, у Кремля перспективні плани поза нею, – командувач сил США у Європі
Крістофер Каволі
Фото: мілітарний

Продовження російських наступів на сході України і пошуки підтримки в Китаї, Ірані й КНДР, свідчать про те, що Путін не має намірів згортати агресію, ба більше, у Кремля  перспективні плани поза Україною.

Про це заявив командувач Європейського командування США генерал Крістофер Каволі, пише Укрінформ.

"На Європейському театрі ми переживаємо, якщо м’яко сказати, складні часи", – наголосив командувач.

Генерал наголошує, що Росія спустошує Україну, а війська РФ завдають руйнувань та вбивають людей у масштабах, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

"Росія звертається до Китаю, Ірану й Північної Кореї за підтримкою своєї кампанії проти України. Ці країни формують взаємопов’язані стратегічні партнерства у прагненні кинути виклик існуючому порядку", – зауважив генерал.

Попри те, що це суперечить національним інтересам США, Кремль навіть не думає зупинятися.

"Росія не демонструє ознак для припинення (своєї агресії – ред.) та не має наміру зупинятися на Україні. Росія становить хронічну загрозу", – наголосив він.

Каволі додає, що Україна залишається майже повністю залежною від зовнішньої підтримки, щоби продовжувати боротьбу.

"Важкість цього моменту неможливо переоцінити. Якщо ми не будемо підтримувати Україну, Україна може програти", – наголосив генерал.

Генерал підкреслив необхідність ухвалення Конгресом законопроєкту з додатковим фінансуванням, який містить допомогу Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies