Швейцарія доєднається до європейської протиповітряної та протиракетної оборони "Небесний щит"

Сьогодні, 10 квітня, Федеральна рада Швейцарії схвалила приєднання до ініційованої європейськими державами спільної системи протиповітряної та протиракетної оборони "Небесний щит" (ESSI).
Про це повідомляється на сайті Федеральної ради.
"Основна увага у співпраці зосереджена на кращій координації проектів закупівель, навчанні та матеріально-технічних аспектах у сфері протиповітряної оборони наземного базування", – зазначено у повідомленні.
ESSI – це німецька ініціатива наземної протиповітряної оборони в Європі, яку запустили у серпні 2022 року. Вона базується на необхідності зміцнення протиповітряної оборони в Європі та кращого об’єднання зусиль. Наразі одинадцять країн підписали декларацію про приєднання.
Метою ESSI є краща координація і, за необхідності, об'єднання проєктів із закупівель протиповітряної оборони в Європі задля використання ефекту масштабу при закупівлі систем і поліпшення оперативної сумісності між країнами-партнерами. Це також уможливить співпрацю в галузі тренувань, технічного обслуговування систем і логістики.Участь Швейцарії в ESSI насамперед зосереджена на кращій координації проектів закупівель для цієї ініціативи, навчанні та матеріально-технічних аспектах.
У Федеральній раді Швейцарії уточнили, що навіть після підписання декларації про приєднання країна може вільно вирішувати, де та якою мірою вона бере участь у ESSI та які системи вона закуповує.
"Приєднання до ESSI не є попереднім рішенням на користь конкретної системи. Підписання декларації про приєднання до Меморандуму не створює жодних зобов’язань", – додали в уряді.
Рішення про участь Швейцарії в ESSI Федеральна рада прийняла 28 червня 2023 року.
У результаті федеральний радник Віола Амхерд, голова Департаменту оборони, цивільного захисту та спорту підписала лист про наміри, а також додаткову декларацію Швейцарії та Австрії на зустрічі зі своїми німецькими та австрійськими колегами 7 липня 2023 року.
Також Швейцарія та Австрія озвучили свої застереження відповідно до закону про нейтралітет, наприклад, щодо виключення будь-якої участі або участі в міжнародних військових конфліктах.