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Швейцарія доєднається до європейської протиповітряної та протиракетної оборони "Небесний щит"

Наразі вже одинадцять країн підписали декларацію про приєднання. 

Швейцарія доєднається до європейської протиповітряної та протиракетної оборони "Небесний щит"
Фото: swissinfo.ch

Сьогодні, 10 квітня, Федеральна рада Швейцарії схвалила приєднання  до ініційованої європейськими державами спільної системи протиповітряної та протиракетної оборони "Небесний щит" (ESSI).

Про це повідомляється на сайті Федеральної ради.

"Основна увага у співпраці зосереджена на кращій координації проектів закупівель, навчанні та матеріально-технічних аспектах у сфері протиповітряної оборони наземного базування", – зазначено у повідомленні. 

ESSI – це німецька ініціатива наземної протиповітряної оборони в Європі, яку запустили у серпні 2022 року. Вона базується на необхідності зміцнення протиповітряної оборони в Європі та кращого об’єднання зусиль. Наразі одинадцять країн підписали декларацію про приєднання.

Метою ESSI є краща координація і, за необхідності, об'єднання проєктів із закупівель протиповітряної оборони в Європі задля використання ефекту масштабу при закупівлі систем і поліпшення оперативної сумісності між країнами-партнерами. Це також уможливить співпрацю в галузі тренувань, технічного обслуговування систем і логістики.Участь Швейцарії в ESSI насамперед зосереджена на кращій координації проектів закупівель для цієї ініціативи, навчанні та матеріально-технічних аспектах.

У Федеральній раді Швейцарії уточнили, що навіть після підписання декларації про приєднання країна може вільно вирішувати, де та якою мірою вона бере участь у ESSI та які системи  вона закуповує. 

"Приєднання до ESSI не є попереднім рішенням на користь конкретної системи. Підписання декларації про приєднання до Меморандуму не створює жодних зобов’язань", – додали в уряді. 

Рішення про участь Швейцарії в  ESSI Федеральна рада прийняла 28 червня 2023 року.

У результаті федеральний радник Віола Амхерд, голова Департаменту оборони, цивільного захисту та спорту підписала лист про наміри, а також додаткову декларацію Швейцарії та Австрії на зустрічі зі своїми німецькими та австрійськими колегами 7 липня 2023 року. 

Також Швейцарія та Австрія озвучили свої застереження відповідно до закону про нейтралітет, наприклад, щодо виключення будь-якої участі або участі в міжнародних військових конфліктах.

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