В Італії на гідроелектростанції стався вибух: четверо людей загинули

На півночі Італії в 70 кілометрах від Болоньї під час виконання технічних робіт вибухнула турбіна на гідроелектростанції. Внаслідок інциденту загинули щонайменше чотири людини.

Як пише BBC, вибух стався на нижніх поверхах ГЕС, нижче рівня води озера Сувіана. Декілька людей залишаються заблокованими у зоні аварії, де почалося затоплення приміщень. На місці працюють рятувальники, які здійснюють занурення задля пошуку вцілілих.

Компанія, що володіє станцією, заявила про відсутність слідів пошкодження дамби. Проте вироблення енергії наразі зупинене. Слідча група з'ясовуватиме причини вибуху та пожежі після того, як завершаться роботи з пошуку працівників та буде відновлено безпеку об'єкту.

Мер Болоньї Меттео Лепоре назвав інцидент "однією з найбільших трагедій в сучасній історії Італії". Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у дописі в соцмережах подякувала рятувальним службам за їхню роботу та зізналася, що "зі страхом" стежила за новинами про вибух.