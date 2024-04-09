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Rheinmetall планує відкрити завод з виробництва артилерійських снарядів у Литві

Можливо, наприкінці наступного року завод запрацює. 

Rheinmetall планує відкрити завод з виробництва артилерійських снарядів у Литві
Виробництво 155-мм артилерійських снарядів на заводі Rheinmetall , Німеччина, 06 червня 2023 р.
Фото: EPA/UPG

Протягом двох тижнів Литва має підписати угоду щодо будівництва заводу з виробництва артилерійських снарядів з концерном Rheinmetall.

Про це повідомляє Delfi.

"Міністр національної оборони Лаурінас Кашчунас сподівається, що німецький виробник озброєнь Rheinmetall відкриє свій завод з виробництва снарядів в Литві до кінця 2025 року", - йдеться у повідомленні.

Кашчунас висловив сподівання, що наприкінці наступного року завод запрацює. 

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Вироблені на заводі боєприпаси будуть експортуватися, а частина з них постачатиметься Збройним силам Литви.

9 квітня Сейм Литви ухвалив поправки до законів, які дозволять великим компаніям оборонної промисловості швидше розпочати розвиток проєктів у Литві.

На думку міністерки економіки та інновацій Литви Аушріні Армонайте, ці законодавчі зміни зроблять країну однією з найбільш дружніх для ОПК.

"Rheinmetall буде першим проєктом, але я сподіваюся, і ми докладемо усіх зусиль, щоб він був далеко не останнім", — наголосила Армонайте.

  • Німецьке оборонне підприємство Rheinmetall планує збільшити виробництво артилерійських боєприпасів до 700 тисіч снарядів на рік за допомогою розширення виробничих потужностей та будівництва нових заводів в Україні та Литві.

  • У лютому у Німеччині почали будувати завод Rheinmetall, де вироблятимуть артилерійські снаряди. Вартість заводу складатиме орієнтовно 300 мільйонів євро, на підприємстві працюватимуть 500 робітників.

  • На початку грудня стало відомо, що Rheinmetall запустить свій завод в Україні вже у 2024 році. У підприємстві очікують укласти з Україною угоду щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx. 

  • Німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив, що планує збудувати щонайменше чотири заводи в Україні, оскільки планує досягти рекордних 10 мільярдів євро продажів цього року.

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