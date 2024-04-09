Rheinmetall планує відкрити завод з виробництва артилерійських снарядів у Литві

Протягом двох тижнів Литва має підписати угоду щодо будівництва заводу з виробництва артилерійських снарядів з концерном Rheinmetall.

Про це повідомляє Delfi.

"Міністр національної оборони Лаурінас Кашчунас сподівається, що німецький виробник озброєнь Rheinmetall відкриє свій завод з виробництва снарядів в Литві до кінця 2025 року", - йдеться у повідомленні.

Кашчунас висловив сподівання, що наприкінці наступного року завод запрацює.

Вироблені на заводі боєприпаси будуть експортуватися, а частина з них постачатиметься Збройним силам Литви.

9 квітня Сейм Литви ухвалив поправки до законів, які дозволять великим компаніям оборонної промисловості швидше розпочати розвиток проєктів у Литві.

На думку міністерки економіки та інновацій Литви Аушріні Армонайте, ці законодавчі зміни зроблять країну однією з найбільш дружніх для ОПК.

"Rheinmetall буде першим проєктом, але я сподіваюся, і ми докладемо усіх зусиль, щоб він був далеко не останнім", — наголосила Армонайте.