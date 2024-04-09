​Президент Швейцарії розповіла про підготовку інавгураційного Саміту миру

Президент Швейцарії Віола Амгерд повідомила, що підготовчі роботи з проведення інавгураційного Саміту миру тривають.

Як передає "Укрінформ", наразі уточнюють деталі щодо місця, дати і учасників заходу.

"Щодо питання організації. Робота над цим триває. Ми перебуваємо в процесі уточнення деталей щодо місця, дати та країн-учасниць. Я поки що не можу коментувати деталі", - сказала Амгерд.

Організацію саміту президент Швейцарії також обговорювала з главою Австрії Александером Ван дер Белленом.

"Метою цієї конференції є вироблення спільного розуміння та конкретних кроків для успішного мирного процесу. Це вимагатиме відданості та волі значної частини міжнародної спільноти. Ми вдячні, що можемо розраховувати на Австрію в організації та, звичайно, в участі в конференції", - додала Амгерд.

Беллен сказав, що його країна підтримує зусилля Швейцарії з проведення Саміту миру.

"Швейцарія планує організувати мирну конференцію до літа... Ми надаємо Швейцарії всю можливу підтримку в її підготовці, особливо ... щодо забезпечення участі на високому рівні країн так званого Глобального Півдня", - сказав австрійський президент.

Проведення Саміту миру. Що відомо