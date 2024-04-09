​Президент Швейцарії розповіла про підготовку інавгураційного Саміту миру

Президент Швейцарії Віола Амгерд повідомила, що підготовчі роботи з проведення інавгураційного Саміту миру тривають.
Як передає "Укрінформ", наразі уточнюють деталі щодо місця, дати і учасників заходу.
"Щодо питання організації. Робота над цим триває. Ми перебуваємо в процесі уточнення деталей щодо місця, дати та країн-учасниць. Я поки що не можу коментувати деталі", - сказала Амгерд.
Організацію саміту президент Швейцарії також обговорювала з главою Австрії Александером Ван дер Белленом.
"Метою цієї конференції є вироблення спільного розуміння та конкретних кроків для успішного мирного процесу. Це вимагатиме відданості та волі значної частини міжнародної спільноти. Ми вдячні, що можемо розраховувати на Австрію в організації та, звичайно, в участі в конференції", - додала Амгерд.
Беллен сказав, що його країна підтримує зусилля Швейцарії з проведення Саміту миру.
"Швейцарія планує організувати мирну конференцію до літа... Ми надаємо Швейцарії всю можливу підтримку в її підготовці, особливо ... щодо забезпечення участі на високому рівні країн так званого Глобального Півдня", - сказав австрійський президент.
Проведення Саміту миру. Що відомо
- Агентство Bloomberg писало, що захід може відбутися в середині червня. Очікують, що на саміт запросять від 80 до 100 країн, переважно з так званого Глобального Півдня.
- Володимир Зеленський заявляв, що Україна узгодить із Швейцарією дату проведення першого інавгураційного Саміту миру. Президент зазначив, що очікується присутність близько ста лідерів країн.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак сказав, учасниками стануть різні країни, але росіян на захід не запрошують. А от на другий саміт, вважає Єрмак, росіян можна покликати. "На другому саміті може бути така ситуація, що ми запросимо разом представників Російської федерації, де їм буде представлений цей план, на той випадок якщо хто там на той час буде представляти країну-агресора, захоче дійсно припинити цю війну і повернутися до справедливого миру", – сказав Єрмак.
- Президент Зеленський сказав, що на саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою. "Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там буде з їх боку, ми не знаємо. Але ми говоримо, що цей документ буде представлений перемовниками російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків", – наголосив він, зазначивши, що Україні потрібен справедливий мир.
- Українська формула миру включає десять пунктів, зокрема відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991.
- Згодом Зеленський сказав, що на цій зустрічі мають сформувати чіткий план і список країн, які готові втілювати шлях до справедливого миру.