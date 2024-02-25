Зеленський прокоментував можливість запрошення Росії на саміт щодо формули миру

Україна вважає, що дуже правильним є посилюватися на полі бою, але так само правильно посилюватися дипломатично. Ми не хочемо, щоб нам нав'язували будь-які формати перемовин і формули миру, навіть якщо це ініціативи країн-партнерів, сказав у відповідь на запитання шеф-редакторки LB.ua президент Володимир Зеленський на пресконференції.

Ініціатива щодо миру може йти лише від України. Формула миру була започаткована ще на саміті G19 в Індонезії.

"Сьогодні ми підійшли до моменту першого саміту. Перший саміт інавгураційний, він відбудеться, я надіюся, що він буде навесні. Нам не можна втратити цю дипломатичну ініціативу. Він буде в Швейцарії", – сказав він.

Другий саміт Україна хоче провести не на європейському континенті.

"Думаю, що також в найближчі тижні, місяці, ця інформація також з'явиться", – сказав він.

На першому саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою.

"Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там буде з їх боку, ми не знаємо. Але ми говоримо, що цей документ буде представлений перемовниками російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків", – наголосив він, зазначивши, що Україні потрібен справедливий мир.

Президент додав, що це наша ініціатива і Україна хоче, щоб з нею було якомога більше країн.

"Я дуже не хочу, щоб після виборів у різних країнах світу, а це рік різних виборів, я не хочу, щоб з'явилося від недемократичної країни або дуже демократичних країн, з'явилася своя власна ініціатива, яка би не співпадала з інтересами країни, яка сьогодні в війні", – наголосив український президент.