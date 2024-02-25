Зеленський прокоментував можливість запрошення Росії на саміт щодо формули миру

Україна вважає, що дуже правильним є посилюватися на полі бою, але так само правильно посилюватися дипломатично. Ми не хочемо, щоб нам нав'язували будь-які формати перемовин і формули миру, навіть якщо це ініціативи країн-партнерів, сказав у відповідь на запитання шеф-редакторки LB.ua президент Володимир Зеленський на пресконференції.
Ініціатива щодо миру може йти лише від України. Формула миру була започаткована ще на саміті G19 в Індонезії.
"Сьогодні ми підійшли до моменту першого саміту. Перший саміт інавгураційний, він відбудеться, я надіюся, що він буде навесні. Нам не можна втратити цю дипломатичну ініціативу. Він буде в Швейцарії", – сказав він.
Другий саміт Україна хоче провести не на європейському континенті.
"Думаю, що також в найближчі тижні, місяці, ця інформація також з'явиться", – сказав він.
На першому саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою.
"Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там буде з їх боку, ми не знаємо. Але ми говоримо, що цей документ буде представлений перемовниками російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків", – наголосив він, зазначивши, що Україні потрібен справедливий мир.
Президент додав, що це наша ініціатива і Україна хоче, щоб з нею було якомога більше країн.
"Я дуже не хочу, щоб після виборів у різних країнах світу, а це рік різних виборів, я не хочу, щоб з'явилося від недемократичної країни або дуже демократичних країн, з'явилася своя власна ініціатива, яка би не співпадала з інтересами країни, яка сьогодні в війні", – наголосив український президент.
- Про те, що на другий саміт можуть запросити представників Росії, повідомив сьогодні голова ОПУ Андрій Єрмак. "На другому саміті може бути така ситуація, що ми запросимо разом представників Російської федерації, де їм буде представлений цей план, на той випадок якщо хто там на той час буде представляти країну-агресора, захоче дійсно припинити цю війну і повернутися до справедливого миру", – сказав Єрмак.