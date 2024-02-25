На Міністерство ветеранів чекає перезавантаження, − Порхун

Він анонсував ухвалення єдиного стандарту надання ветеранам послуг за принципом “єдиного вікна у смартфоні”.

В.о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун на форумі “Україна. Рік 2024” заявив про необхідність автоматизації ветеранських послуг, повідомляє кореспондент LB.ua.

Він також анонсував ухвалення єдиного стандарту надання ветеранам послуг за принципом “єдиного вікна у смартфоні”.

“На цьому майданчику я вперше хочу озвучити стратегічне бачення перезавантаження Міністерства ветеранів. Ветеранська політика − це складова політики національної безпеки та оборони. За нашими прогнозами, після перемоги ми очікуємо на повернення до цивільного життя півтора мільйона ветеранів”, − заявив він.

Він підкреслив, що разом з військовими до миру будуть повертатися їхні сім'ї, а також родини загиблих та зниклих безвісти.

“Команда Мінветеранів сповідує принцип відновлення України через відновлення людей. Фізично. Ментально. Інформаційно. Саме тому ветеранська політика потребує кардинальних змін. Мінветеранів − це історія не лише про пільги, а про життя та його сенси. А також про потреби та можливості. Про лідерство. Якісні зміни та їх імплементацію. Про стимули та інструменти”, − додав він.

Порхун підкреслив, що необхідна автоматизація ветеранських послуг.

“ЄВетеран. Всі послуги − в смартфоні доступні в один клік. Є розуміння. І головне глобальне бачення. Як це зробити? Буде ухвалений єдиний стандарт надання ветеранам послуг за принципом єдиного вікна у смартфоні”, − додав він.