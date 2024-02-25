Він хотів залишити межі України як батько, що самотужки виховує дитину.

Мешканець Закарпатської області подав прикордонникам у пункті пропуску “Тиса” фальшиве свідоцтво про смерть своєї дружини, аби виїхати за кордон.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

“Пасажир мікроавтобуса “Mercedes”, що прямував на виїзд з України, разом з паспортом надав на контроль свідоцтво про смерть дружини та документи, що підтверджують їх шлюб та народження спільного сина. Це мало бути підставою для його виїзду за межі України як батька, що самотужки виховує дитину”, − зазначили прикордонники.

Під час перевірки документів прикордонники встановили, що свідоцтво про смерть жінки є підробленим і його немає у державному реєстрі актів цивільного стану. Потім чоловік зізнався, що його дружина жива, а сфальшований документ йому передав водій мікроавтобуса перед в’їздом у пункт пропуску.

Чоловік діяв разом зі спільником. У діях псевдовдівця правоохоронці вбачають ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 358 Кримінального кодексу – “підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів”. Також його буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону України.

Водія притягнуть до відповідальності за статте 332 ККУ − “незаконне переправлення осіб через державний кордон України”.