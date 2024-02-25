Українські спецпризначенці вже в Криму, — Буданов

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що завдяки мешканцям Криму, які чинять опір окупантам й передають інформацію щодо окупантів, Сили оборони України мали успіх на території півострова. На росіян також очікують нові сюрпризи в Криму та рекомендував цивільним особам не користуватись так званим Кримським мостом.

Про це він сказав у відеозверненні до Дня спротиву окупації Криму.

“Хочу наголосити — нашими успіхами ми надзвичайно завдячуємо мешканцям українського Криму, які не лише посилили опір окупантам, але й знаходять можливість оперативно відслідковувати усю обстановку на півострові та якнайшвидше передавати цю інформацію нам. Ми обіцяли, що у 2023 році українські спецпризначенці будуть у Криму, і ми цю обіцянку виконали. Було гучно, гуркіт почули аж у Кремлі”, — наголосив Буданов.

Останні супутникові знімки свідчать, що Росія встановила додаткові бар'єри вздовж Кримського мосту, щоб протистояти українським безпілотникам.