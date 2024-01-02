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Росіяни намагаються захистити Кримський міст новими плавучими бар'єрами

Таким чином росіяни хочуть зупинити українські безпілотники.

Росіяни намагаються захистити Кримський міст новими плавучими бар'єрами
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти продовжують спроби захистити Кримський міст від атак.

Про це повідомив аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк.

“Росія встановила додаткові бар'єри вздовж Кримського мосту, щоб протистояти українським безпілотникам, свідчать останні супутникові знімки”, - написав Афрік.

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Він також оприлюднив фото на підтвердження цього.

Фото: Бреді Африк

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