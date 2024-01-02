Протягом грудня виявили і знешкодили понад 6000 вибухових предметів, – Генштаб

Найбільше вибухонебезпечних предметів виявили і знешкодили у Харківській області.

Впродовж грудня 2023року підрозділи з розмінування Державної спеціальної служби транспорту виявили, вилучили та знешкодили 6171 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомили у Генштабі, найбільше вибухонебезпечних предметів виявили у Харківській області – 4343. У Херсонській – 1050, Миколаївській – 703, Донецькій – 75.

Також у відомстві уточнили, що вдалося розмінувати та перевірити територію площею 7409,01 га:

У Херсонській області – 7073,88 га,

У Миколаївській – 195,58 га,

У Харківській – 124,87 га,

У Донецькій – 14,68 га.

Фото: Генштаб

Усього від початку широкомасштабної агресії РФ підрозділами Держспецтрансслужби виявлено, вилучено і знешкоджено 95387 вибухонебезпечних предметів.

Фото: Генштаб

Також, як зазначають у Генштабі, розміновано (перевірено) територію площею 49123.98 гектарів:

Акваторії – 21,66 га

Автомобільних доріг – 781,39 км

Залізничних колій – 2293,68 км

Лінії електромереж – 399.28 км

Газогонів – 36,07 км.