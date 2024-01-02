Протягом грудня виявили і знешкодили понад 6000 вибухових предметів, – Генштаб

Впродовж грудня 2023року підрозділи з розмінування Державної спеціальної служби транспорту виявили, вилучили та знешкодили 6171 вибухонебезпечних предметів.
Як повідомили у Генштабі, найбільше вибухонебезпечних предметів виявили у Харківській області – 4343. У Херсонській – 1050, Миколаївській – 703, Донецькій – 75.
Також у відомстві уточнили, що вдалося розмінувати та перевірити територію площею 7409,01 га:
- У Херсонській області – 7073,88 га,
- У Миколаївській – 195,58 га,
- У Харківській – 124,87 га,
- У Донецькій – 14,68 га.
Усього від початку широкомасштабної агресії РФ підрозділами Держспецтрансслужби виявлено, вилучено і знешкоджено 95387 вибухонебезпечних предметів.
Також, як зазначають у Генштабі, розміновано (перевірено) територію площею 49123.98 гектарів:
- Акваторії – 21,66 га
- Автомобільних доріг – 781,39 км
- Залізничних колій – 2293,68 км
- Лінії електромереж – 399.28 км
- Газогонів – 36,07 км.
- У Міноборони створили 10 батальйонів і три роти для розмінування деокупованих територій. Заступник міністра додав, що понад 174 тис. км кв. території України потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами через російську агресію.
- Крім того, уряд виділяє 788 млн грн на розмінування та фортифікаційні укріплення. На придбання автотехніки спрямують 759 млн грн, а на спецтехніку - 29 млн грн.