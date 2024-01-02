Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Що подивитися: 9 серіалів січня
Що подивитися: 9 серіалів січня
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Війна триває. Але ми стали сильнішими
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 30 поранених, загинули двоє (доповнено)
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 30 поранених, загинули двоє (доповнено)
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
ГоловнаСуспільствоВійна

Протягом грудня виявили і знешкодили понад 6000 вибухових предметів, – Генштаб

Найбільше вибухонебезпечних предметів виявили і знешкодили у Харківській області. 

Протягом грудня виявили і знешкодили понад 6000 вибухових предметів, – Генштаб
Фото: Генштаб

Впродовж грудня 2023року підрозділи з розмінування Державної спеціальної служби транспорту виявили, вилучили та знешкодили 6171 вибухонебезпечних предметів. 

Як повідомили у Генштабі, найбільше вибухонебезпечних предметів виявили у Харківській області – 4343. У Херсонській – 1050, Миколаївській – 703, Донецькій – 75.

Також у відомстві уточнили, що вдалося розмінувати та перевірити територію площею 7409,01 га:

  • У Херсонській області – 7073,88 га,
  • У Миколаївській – 195,58 га, 
  • У Харківській – 124,87 га,
  • У Донецькій – 14,68 га.

Фото: Генштаб

Усього від початку широкомасштабної агресії РФ підрозділами Держспецтрансслужби виявлено, вилучено і знешкоджено 95387 вибухонебезпечних предметів.

Фото: Генштаб

Також, як зазначають у Генштабі, розміновано (перевірено) територію площею 49123.98 гектарів: 

  • Акваторії – 21,66 га
  • Автомобільних доріг – 781,39 км
  • Залізничних колій – 2293,68 км
  • Лінії електромереж – 399.28 км
  • Газогонів – 36,07 км.
  • У Міноборони створили 10 батальйонів і три роти для розмінування деокупованих територій. Заступник міністра додав, що понад 174 тис. км кв. території України потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами через російську агресію. 
  • Крім того, уряд виділяє 788 млн грн на розмінування та фортифікаційні укріплення. На придбання автотехніки спрямують 759 млн грн, а на спецтехніку - 29 млн грн.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies