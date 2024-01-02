Українські телеканали розглядають можливість змінити формат марафону, - т.в.о. глави Мінкульту

Українські телеканали розглядають можливість змінити формат телемарафону.
Про це в інтерв'ю Українському Радіо повідомив тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.
"Марафон досяг цієї мети, коли до громадян України надходила необхідна, важлива, оперативна інформація щодо подій в країні. Життя йде, змінюються і наше бачення, і формати, запрацювала економіка, з’явилися рекламодавці. Сьогодні телеканали розглядають можливість зміни цього формату. І я нагадаю, що це ключові телеканали України, які мають найбільшу аудиторію. І для них теж важливим є внесення нових форм, нових форматів. Мені здається, що вже найближчим часом такі пропозиції будуть випрацювані", - сказав Карандєєв.
Він додав, що "консолідованим рішенням, так само як ухвалювали рішення про запровадження "Єдиних новин", будуть і внесені зміни в цей формат".
За словами Карандєєва, рішення про запровадження телемарафону було "надзвичайно актуальним на першому етапі війни".
- 20 березня 2022-го Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який зобов'язує українські телеканали показувати спільний інформаційний марафон. Його ведуть медіагрупи «1+1», «Інтер», StarLightMedia, «Україна», парламентський телеканал «Рада» та Суспільне.
- У квітні державний концерн РРТ без попередження викинув з етеру три загальнонаціональні мовники: "Еспресо", "5 канал" та "Прямий". Попри те. що правозахисники просили Зеленського повернути роботу телеканалів, петиція на сайті Кабміну набрала необхідну кількість голосів, а в Раді зареєстрували законопроєкт про відновлення мовлення "5 каналу", "Прямого" та "Еспресо", ці канали так і не розблокували.
- Торік восени представник Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що телемарафон «Єдині новини» переформатують, а після призначення нового міністра культури зʼявиться людина, яка за нього відповідатиме.
- Тим часом довіра українців до телемарафону "Єдині новини" продовжує падати. Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Якщо між травнем 2022 року і жовтнем 2023 року частка тих, хто довіряє, знизилася з 69% до 48%, то до грудня 2023 показник знизився до 43%.