Українські телеканали розглядають можливість змінити формат марафону, - т.в.о. глави Мінкульту

Українські телеканали розглядають можливість змінити формат телемарафону.

Про це в інтерв'ю Українському Радіо повідомив тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

"Марафон досяг цієї мети, коли до громадян України надходила необхідна, важлива, оперативна інформація щодо подій в країні. Життя йде, змінюються і наше бачення, і формати, запрацювала економіка, з’явилися рекламодавці. Сьогодні телеканали розглядають можливість зміни цього формату. І я нагадаю, що це ключові телеканали України, які мають найбільшу аудиторію. І для них теж важливим є внесення нових форм, нових форматів. Мені здається, що вже найближчим часом такі пропозиції будуть випрацювані", - сказав Карандєєв.

Він додав, що "консолідованим рішенням, так само як ухвалювали рішення про запровадження "Єдиних новин", будуть і внесені зміни в цей формат".

За словами Карандєєва, рішення про запровадження телемарафону було "надзвичайно актуальним на першому етапі війни".