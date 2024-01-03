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Ворожі провокації та фосфорні "подарунки" від росіян. Як наші піхотинці зустріли новий рік на нулі?

У новорічну ніч на Куп’янському напрямку росіяни до звичних боєприпасів додали ще й фосфор.

Ворожі провокації та фосфорні "подарунки" від росіян. Як наші піхотинці зустріли новий рік на нулі?
Фото: Український свідок

У новорічну ніч на Куп’янському напрямку росіяни до звичних боєприпасів додали ще й фосфор. 

Піхотинці 68 ОЄБр з позивними "Італієць" та "Вітамін" розповіли "Українському свідку" як минула новорічна ніч на Куп'янському напрямку.

Італієць в армії вже три роки. Це його перша новорічна ніч на передовій. Минулу - зустрів у шпиталі. Каже, після минулорічного важкого поранення переосмислив своє ставлення до близьких. "Можливо, я не приділяв їм стільки любові та тепла, скільки повинен був приділяти". Про своє поранення Італієць згадує зі сльозами на очах — тоді під час бою він втратив двох побратимів.

Фото: Український Свідок

Військовик розповів про техніку безпеки “на нулі” у темну пору доби. "Більше двох людей — це вже скупчення, — каже він. — Тому може прилетіти. На спостережних пунктах не варто палити або використовувати "маячки", це пряма наводка та коректура. Ми бачимо ворога дуже добре. І він також за нами спостерігає".

Вітамін має трьох дочок. Одна з них вчиться військовій справі. "Я не знав про її рішення до останнього дня, — каже він. — Коли це сталось, я вже був тут, на позиціях".

У новорічну ніч Вітамін мріє повернутись додому: "Хочу до сім’ї. І щоб всі побратими також вертались до своїх родин, зустрічали свята вдома". 

О 23-ій, тобто опівночі за московським часом, росіяни починають обстріл наших позицій фосфорними боєприпасами.

 “Це конвульсії, — каже Італієць. — Але наш вихід буде яскравіший”.

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