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СБУ викрила "блогерів" які оприлюднили відео з наслідками російської атаки на Київ 2 січня

Піймали чотирьох зловмисників.

СБУ викрила "блогерів" які оприлюднили відео з наслідками російської атаки на Київ 2 січня
Фото: СБУ

Служба безпеки встановила особи чотирьох жителів Києва, які незаконно поширювали інформацію про наслідки масованої ракетно-дронової атаки Росії на столицю 2 січня.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Зловмисники зняли наслідки ворожих «прильотів» по місту і розмістили відео в соцмережах. Контент миттєво «підхопили» численні пропагандистські пабліки РФ та інформресурси спецслужб ворога, зокрема телеграм-канал Шарія.

В СБУ наголосили, що цю інформацію окупанти та їхні поплічники могли використовувати для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Києву.

У "блогерів" провели обшуки, під час яких виявили мобільні телефони, які використовували для фіксації та поширення забороненого контенту.

Тривають комплексні перевірки, за результатами яких буде вирішуватись питання щодо притягнення винних до відповідальності.

Служба безпеки нагадала про заборону знімати й оприлюднювати відео- і фотоматеріали щодо діяльності Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів.

Публікацію таких медіафайлів розцінюють як коригування ворожого вогню, за що передбачено покарання до 12 років тюрми.

  • Напередодні СБУ встановила адреси і демонтувала вебкамери, які транслювали роботу ППО та локації критичної інфраструктури Києва під час повітряної атаки Росії 2 січня.
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