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Замовив сусіда за 10 тисяч доларів: на Одещині поліцейські попередили замовне вбивство

Замовник хотів "прибрати" сусіда, з яким мав неприязні стосунки.

Замовив сусіда за 10 тисяч доларів: на Одещині поліцейські попередили замовне вбивство
Фото: Нацполіція

На Одещині поліцейські попередили замовне вбивство. Правоохоронці отримали інформацію про те, що житель одного із сіл Одеського району вирішив вбити свого сусіда, з яким мав довготривалі неприязні відносини, і підшукує виконавців, яким готовий був заплатити 10 тисяч доларів.

Як повідомили у Нацполіції, замовнику було неважливо, яким чином виконають завдання. Він вимагав лише  підтвердження злочину, після чого мав заплатити виконавцям гроші. 

Щоб забезпечити собі алібі, чоловік за декілька днів до вбивства поїхав з дому і мав повернутися лише після скоєння виконавцями злочину.

Правоохоронці провели спецоперацію та інсценували вбивство.  Від імені одного із виконавців надіслали на мобільний телефон замовника "звіт" у вигляді фотографій із закривавленим тілом жертви та домовилися про зустріч для розрахунку.

Фото: Нацполіція

Замовника затримали, щойно він приїхав для передачі винагороди.

"Зібравши достатню кількість доказів, слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у готуванні до вбивства, тобто умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині, вчиненого на замовлення", – повідомили у поліції.

Зараз підозрюваний знаходиться у ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі дії тривають. За скоєне правопорушнику загрожує довічне увʼязнення.

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