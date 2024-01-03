Замовив сусіда за 10 тисяч доларів: на Одещині поліцейські попередили замовне вбивство

На Одещині поліцейські попередили замовне вбивство. Правоохоронці отримали інформацію про те, що житель одного із сіл Одеського району вирішив вбити свого сусіда, з яким мав довготривалі неприязні відносини, і підшукує виконавців, яким готовий був заплатити 10 тисяч доларів.
Як повідомили у Нацполіції, замовнику було неважливо, яким чином виконають завдання. Він вимагав лише підтвердження злочину, після чого мав заплатити виконавцям гроші.
Щоб забезпечити собі алібі, чоловік за декілька днів до вбивства поїхав з дому і мав повернутися лише після скоєння виконавцями злочину.
Правоохоронці провели спецоперацію та інсценували вбивство. Від імені одного із виконавців надіслали на мобільний телефон замовника "звіт" у вигляді фотографій із закривавленим тілом жертви та домовилися про зустріч для розрахунку.
Замовника затримали, щойно він приїхав для передачі винагороди.
"Зібравши достатню кількість доказів, слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у готуванні до вбивства, тобто умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині, вчиненого на замовлення", – повідомили у поліції.
Зараз підозрюваний знаходиться у ізоляторі тимчасового тримання.
Слідчі дії тривають. За скоєне правопорушнику загрожує довічне увʼязнення.