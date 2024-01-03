Замовив сусіда за 10 тисяч доларів: на Одещині поліцейські попередили замовне вбивство

На Одещині поліцейські попередили замовне вбивство. Правоохоронці отримали інформацію про те, що житель одного із сіл Одеського району вирішив вбити свого сусіда, з яким мав довготривалі неприязні відносини, і підшукує виконавців, яким готовий був заплатити 10 тисяч доларів.

Як повідомили у Нацполіції, замовнику було неважливо, яким чином виконають завдання. Він вимагав лише підтвердження злочину, після чого мав заплатити виконавцям гроші.

Щоб забезпечити собі алібі, чоловік за декілька днів до вбивства поїхав з дому і мав повернутися лише після скоєння виконавцями злочину.

Правоохоронці провели спецоперацію та інсценували вбивство. Від імені одного із виконавців надіслали на мобільний телефон замовника "звіт" у вигляді фотографій із закривавленим тілом жертви та домовилися про зустріч для розрахунку.

Фото: Нацполіція

Замовника затримали, щойно він приїхав для передачі винагороди.

"Зібравши достатню кількість доказів, слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у готуванні до вбивства, тобто умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині, вчиненого на замовлення", – повідомили у поліції.

Зараз підозрюваний знаходиться у ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі дії тривають. За скоєне правопорушнику загрожує довічне увʼязнення.