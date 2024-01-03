Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 50 поранених, загинули двоє (доповнено)
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 50 поранених, загинули двоє (доповнено)
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Війна триває. Але ми стали сильнішими
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині почали зводити фортифікаційні споруди

Таке завдання дав президент Зеленський.

На Сумщині почали зводити фортифікаційні споруди
фортифікаційні споруди, Київщина
Фото: Міноборони,

В Сумській області почали посилено працювати над зведенням фортифікаційних споруд. Таке завдання дав президент України Володимир Зеленський.

Про це заявив голова Сумської ОДА Володимир Артюх.

"Головним пріоритетом, який визначив верховний головнокомандувач, є будівництво фортифікаційних споруд. Проекту такого масштабу, який реалізовуватиметься цього року, у Сумській області досі не було. Завдання має бути виконане і це відповідальність кожного керівника району, громади", — зазначив він.

За словами Артюха, у 2024 році, як і раніше, вживатимуть усіх заходів для того, щоб не допустити порушення у використанні бюджетних коштів при будівництві фортифікаційних споруд. Також під час будівництва будуть дотримані стандарти якості та ефективності.

  • Міністерство оборони України заявило про новий підхід до будівництва фортифікаційних споруд. Уряд ухвалив постанову, яка розширила перелік державних органів, що можуть закуповувати товари, роботи і послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies