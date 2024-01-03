На Сумщині почали зводити фортифікаційні споруди

В Сумській області почали посилено працювати над зведенням фортифікаційних споруд. Таке завдання дав президент України Володимир Зеленський.

Про це заявив голова Сумської ОДА Володимир Артюх.

"Головним пріоритетом, який визначив верховний головнокомандувач, є будівництво фортифікаційних споруд. Проекту такого масштабу, який реалізовуватиметься цього року, у Сумській області досі не було. Завдання має бути виконане і це відповідальність кожного керівника району, громади", — зазначив він.

За словами Артюха, у 2024 році, як і раніше, вживатимуть усіх заходів для того, щоб не допустити порушення у використанні бюджетних коштів при будівництві фортифікаційних споруд. Також під час будівництва будуть дотримані стандарти якості та ефективності.