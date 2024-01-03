Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Війна триває. Але ми стали сильнішими
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 50 поранених, загинули двоє (доповнено)
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 50 поранених, загинули двоє (доповнено)
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
ГоловнаСуспільствоВійна

Енергокомпанії перевірять своїх військовозобов’язаних працівників на правомірність надання бронювань від мобілізації

Причиною такого рішення став виявлений факт зловживання своїми службовими повноваженнями колишнім радником міністра енергетики.

Енергокомпанії перевірять своїх військовозобов’язаних працівників на правомірність надання бронювань від мобілізації
Черкасиобленерго
Фото: Міненерго

Міністерство енергетики України видало доручення про необхідність проведення перевірок надання броні (тимчасової відстрочки від мобілізації) працівникам енергетичних компаній. 

Причиною такого рішення став виявлений факт зловживання своїми службовими повноваженнями колишнім радником міністра енергетики. 

 

Як виявило керівництво АТ «Українські розподільні мережі» (компанії, що управляє державними пакетами акцій низки операторів системи розподілу електроенергії, зокрема ПАТ «Черкасиобленерго»), аби уникнути служби у Збройних Силах України, зазначену особу у квітні минулого року було прийнято до ПАТ «Черкасиобленерго» на посаду заступника начальника центральної служби приладів обліку та метрології.

Після цього, діючи спільно з посадовими особами «Черкасиобленерго», цей працівник ініціював видання наказу про запровадження дистанційної роботи. У результаті з квітня по грудень працівник не виконував своїх обов'язків, хоча отримував заробітну платню, а також отримав тимчасову відстрочку від мобілізації, яка надається працівникам критично важливих для функціонування держави компаній та підприємств.

Після виявлення цього факту компанією «Українські розподільні мережі» було спрямовано відповідне звернення до прокуратури.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies