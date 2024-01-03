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Міненерго повідомило про відсутність дефіциту електроенергії

Графіки відключень не застосовуються.

Міненерго повідомило про відсутність дефіциту електроенергії
Ілюстративне фото
Фото: Lb.ua

Міністерство енергетики повідомило, що станом на ранок 3 січня дефіциту електроенергії не зафіксовано і не передбачається на поточну добу.

Минулої доби зранку для балансу потужності в енергосистемі відбувалося зменшення навантаження об’єктів ВДЕ.

Генерації, виробленої в Україні, достатньо для покриття потреб споживачів.

В аварійний ремонт виведено блок ТЕЦ, протягом доби з короткострокових аварійних ремонтів в роботу вийшло 4 одиниці теплової генерації. У резерві 2 блоки ТЕС, які будуть задіяні при потребі.

Ситуація контрольована. Графіки відключень не застосовуються.

Також відомство проінформувало про наслідки ворожих обстрілів для енергосистеми країни. 

Внаслідок масованого обстрілу 2 січня знеструмлювались високовольтні лінії та підстанції на Київщині, були тимчасові порушення у роботі ГЕС. У результаті знеструмлювалися побутові споживчі у Києві та області – усіх заживлено.

На Миколаївщині через вибух біля підстанції відключилася лінія ПЛ 150 кВ, знеструмлювались побутові споживачі, яких було оперативно заживлено. При цьому знизили генерацію 6 ВЕС – увечері роботу станцій було відновлено.

Під час артилерійського обстрілу ПЛ 110 кВ на Донеччині відключився блок ТЕС, знеструмились побутові споживачі. Протягом години всіх абонентів заживлено за резервом.

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