Внаслідок ворожого артобстрілу села на Запоріжжі загинуло 2 людей

Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що за минулу добу окупанти гатили по 23 населених пунктах Запорізької області – зафіксовано 134 удари.
110 артобстрілів прийшлися по території Залізничного, Новоданилівки, Левадного, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Роботиного, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.
Російські військовослужбовці обстріляли з ракетних систем залпового вогню Гуляйполе та Новоандріївку, атакували 20 безпілотниками Новодарівку, Червоне, Малинівку, Білогір'я, Малу Токмачку й Роботине, а також здійснили два авіаційні удари по Оріхову.
Наслідки масованої ракетної атаки 2 січня: майже сто ракет, 5 загиблих, 127 поранених, 10 збитих "Кинджалів"
Ворожий артилерійський снаряд забрав життя двох жителів села Плавні: 54-річного чоловіка та 63-річної жінки.
Поранення отримала 76-річна оріхів'янка.
Надійшло два повідомлення про пошкодження житлових будинків.