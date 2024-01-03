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Внаслідок ворожого артобстрілу села на Запоріжжі загинуло 2 людей

Артилерійський снаряд забрав життя двох жителів села Плавні, що розташоване на лівому березі річки Дніпро. 

Внаслідок ворожого артобстрілу села на Запоріжжі загинуло 2 людей
Фото: Deep State map

Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що за минулу добу окупанти гатили по 23 населених пунктах Запорізької області – зафіксовано 134 удари. 

110 артобстрілів прийшлися по території Залізничного, Новоданилівки, Левадного, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Роботиного, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

Російські військовослужбовці обстріляли з ракетних систем залпового вогню Гуляйполе та Новоандріївку, атакували 20 безпілотниками Новодарівку, Червоне, Малинівку, Білогір'я, Малу Токмачку й Роботине, а також здійснили два авіаційні удари по Оріхову.

Ворожий артилерійський снаряд забрав життя двох жителів села Плавні: 54-річного чоловіка та 63-річної жінки.

Поранення отримала 76-річна оріхів'янка.

Надійшло два повідомлення про пошкодження житлових будинків.

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