Внаслідок ворожого артобстрілу села на Запоріжжі загинуло 2 людей

Артилерійський снаряд забрав життя двох жителів села Плавні, що розташоване на лівому березі річки Дніпро.

Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що за минулу добу окупанти гатили по 23 населених пунктах Запорізької області – зафіксовано 134 удари.

110 артобстрілів прийшлися по території Залізничного, Новоданилівки, Левадного, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Роботиного, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

Російські військовослужбовці обстріляли з ракетних систем залпового вогню Гуляйполе та Новоандріївку, атакували 20 безпілотниками Новодарівку, Червоне, Малинівку, Білогір'я, Малу Токмачку й Роботине, а також здійснили два авіаційні удари по Оріхову.

Ворожий артилерійський снаряд забрав життя двох жителів села Плавні: 54-річного чоловіка та 63-річної жінки.

Поранення отримала 76-річна оріхів'янка.

Надійшло два повідомлення про пошкодження житлових будинків.