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Польща закликала посилити санкції проти Росії у відповідь на останні обстріли окупантів

Міністр закордонних справ країни Радсолав Сікорський також закликає надати Києву ракети великої дальності.

Польща закликала посилити санкції проти Росії у відповідь на останні обстріли окупантів
Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав західних союзників посилити санкції проти Росії у відповідь на останні авіаатаки окупантів на Україну.

“Ми маємо відповісти на останню атаку на Україну зрозумілою Путіну мовою: посиливши санкції, щоб він не міг створювати нову зброю з контрабандними компонентами”, − написав він на соціальній платформі X.

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Сікорський також закликав надати Києву ракети великої дальності, які дозволять знищувати пускові майданчики та командні центри росіян.

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