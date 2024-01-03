Польща закликала посилити санкції проти Росії у відповідь на останні обстріли окупантів

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав західних союзників посилити санкції проти Росії у відповідь на останні авіаатаки окупантів на Україну.
“Ми маємо відповісти на останню атаку на Україну зрозумілою Путіну мовою: посиливши санкції, щоб він не міг створювати нову зброю з контрабандними компонентами”, − написав він на соціальній платформі X.
Сікорський також закликав надати Києву ракети великої дальності, які дозволять знищувати пускові майданчики та командні центри росіян.
We should respond to the latest onslaught on Ukraine in language that Putin understands: by tightening sanctions so that he cannot make new weapons with smuggled components and by giving Kyiv long range missiles that will enable it to take out launch sites and command centers.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) January 3, 2024
- Вранці 2 січня російська армія після дронової атаки на Україну запустила ракети. Загинули щонайменше четверо людей: двоє в Київській області, одна в Києві й одна в Харкові. Поранені понад 90. Вибухи пролунали в Харкові та в Києві. На столицю окупанти випустили декілька типів ракет, зокрема "Кинджали". Тривога тривала з 5:59 до 9:49. Основним напрямком удару стала столиця.
- 29 грудня ворог здійснив масовану ракетну атаку по території України. Від російських ударів постраждали 16 областей України. Кількість жертв атаки на Київ становить 30 осіб.