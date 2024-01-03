Польща закликала посилити санкції проти Росії у відповідь на останні обстріли окупантів

Міністр закордонних справ країни Радсолав Сікорський також закликає надати Києву ракети великої дальності.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав західних союзників посилити санкції проти Росії у відповідь на останні авіаатаки окупантів на Україну.

“Ми маємо відповісти на останню атаку на Україну зрозумілою Путіну мовою: посиливши санкції, щоб він не міг створювати нову зброю з контрабандними компонентами”, − написав він на соціальній платформі X.

Сікорський також закликав надати Києву ракети великої дальності, які дозволять знищувати пускові майданчики та командні центри росіян.

We should respond to the latest onslaught on Ukraine in language that Putin understands: by tightening sanctions so that he cannot make new weapons with smuggled components and by giving Kyiv long range missiles that will enable it to take out launch sites and command centers. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) January 3, 2024