Уночі Харків зазнав чергової ворожої атаки. Пошкоджено навчальний заклад

Інформації про поранених немає.

Цієї ночі Харків знову зазнав російської атаки.

"Приліт" відбувся поряд з житловим будинком, повідомив мер міста Ігор Терехов. У МВС додали, що одна з ракет влучила у будівлю навчального закладу і завдала руйнування на площі 1000 кв.м. вибух пошкодив вікна сусідніх будинків.

Фото: ДСНС України Обстріл Харкова

"Рятувальники провели обстеження навколишніх будинків, в одному із яких виявили чоловіка, заблокованого у своїй квартирі. Надзвичайники деблокували вхідні двері, понівечені вибуховою хвилею", – йдеться у повідомленні.