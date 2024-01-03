Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Війна триває. Але ми стали сильнішими
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 30 поранених, загинули двоє (доповнено)
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 30 поранених, загинули двоє (доповнено)
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі Харків зазнав чергової ворожої атаки. Пошкоджено навчальний заклад

Інформації про поранених немає.

Уночі Харків зазнав чергової ворожої атаки. Пошкоджено навчальний заклад
Обстріл Харкова
Фото: ДСНС України

Цієї ночі Харків знову зазнав російської атаки. 

"Приліт" відбувся поряд з житловим будинком, повідомив мер міста Ігор Терехов. У МВС додали, що одна з ракет влучила у будівлю навчального закладу і завдала руйнування на площі 1000 кв.м. вибух пошкодив вікна сусідніх будинків.

Обстріл Харкова
Фото: ДСНС України
Обстріл Харкова

"Рятувальники провели обстеження навколишніх будинків, в  одному із яких виявили чоловіка, заблокованого у своїй квартирі. Надзвичайники деблокували вхідні двері, понівечені вибуховою хвилею", – йдеться у повідомленні.

  • Учора під час масованої ракетної атаки росіяни вдарили по Харкову "Іскандерами". Під удар потрапили будинки. Одна людина загинула, ще понад 60 поранені.
  • Харків зазнає регулярних ворожих атак. Росіяни б'ють по місту, серед іншого, з ЗРК. Час пілоту снарядів до міста надзвичайно маленький, тож люди часто не встигають сховатися. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies