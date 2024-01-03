Уночі Харків зазнав чергової ворожої атаки. Пошкоджено навчальний заклад

Цієї ночі Харків знову зазнав російської атаки.
"Приліт" відбувся поряд з житловим будинком, повідомив мер міста Ігор Терехов. У МВС додали, що одна з ракет влучила у будівлю навчального закладу і завдала руйнування на площі 1000 кв.м. вибух пошкодив вікна сусідніх будинків.
"Рятувальники провели обстеження навколишніх будинків, в одному із яких виявили чоловіка, заблокованого у своїй квартирі. Надзвичайники деблокували вхідні двері, понівечені вибуховою хвилею", – йдеться у повідомленні.
- Учора під час масованої ракетної атаки росіяни вдарили по Харкову "Іскандерами". Під удар потрапили будинки. Одна людина загинула, ще понад 60 поранені.
- Харків зазнає регулярних ворожих атак. Росіяни б'ють по місту, серед іншого, з ЗРК. Час пілоту снарядів до міста надзвичайно маленький, тож люди часто не встигають сховатися.