За останніми даними, постраждало вже 50 людей (з них 6 дітей).

Фото: ДСНС

Російська армія вранці 2 січня вдарила по Харкову. Є кілька прильотів у середмісті Харкова, в районах житлової забудови.

Станом на 15:13 відомо про 52 поранених і одну загиблу жінку. За даними поліції, ударів ворог завдав "Іскандерами".

Близько 14ДСНС повідомила, що в результаті ранкової атаки постраждало вже 50 людей (з них шестеро дітей), одна людина загинула. Всі пожежі ліквідовано. Рятувальники проводять дорозвідку та перевірку житлових приміщень.

За даними станом на 10:42, загинула жінка, ще 44 людини поранені. Серед них п'ятеро дітей: троє хлопчиків дев'яти років; дівчатка шести і 13 років, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У потерпілих дітей – вибухові травми, забої, акубаротравми, гострі реакції на стрес. Також поранень зазнали 24 жінки віком від 19 до 84 років і 15 чоловіків – від 24 до 60 років.

За даними станом на 9:26, кількість поранених перевищила 40. Одна жінка загинула, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"41 постраждалий внаслідок ранкового удару окупантів по Харкову", – сказав він.

До цього було відомо, що поранені понад 20 людей, одна людина загинула.

Близько 07:30 окупанти завдали ударів по центральній частині міста Харків, зокрема в Шевченківському районі. Вид ракет встановлюється, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, є загорання автомобілів", – заявив він.

Фото: тг-канал Олега Синєгубова/Харківська ОВА

Фото: тг-канал Олега Синєгубова/Харківська ОВА

Фото: тг-канал Олега Синєгубова/Харківська ОВА

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Окупанти завдали як мінімум чотирьох ударів по Харкову. Зокрема, по центральній частині міста.

Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, автомобілів. Виникли пожежі. Деталі встановлюються, за попередніми даними, без поранених.

Фото: тг-канал Олега Синєгубова/Харківська ОВА

Фото: тг-канал Олега Синєгубова/Харківська ОВА

Фото: тг-канал Олега Синєгубова/Харківська ОВА

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Близько 7:44 про вибухи в Харкові повідомили мер Ігор Терехов і голова ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали ударів по Харкову. Не покидайте укриттів до відбою повітряної тривоги!" – закликав Синєгубов.

Повітряні сили о 7:37 написали, що в напрямку Харкова – знову балістика.

"Харків під масованим ракетним ударом. Дуже небезпечно зараз перебувати поза укриттям", – написав Терехов.