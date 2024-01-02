Армія дронів за тиждень ліквідувала 181 окупанта та майже 300 опорних пунктів

Глава Мінцирфри Михайло Федоров повідомив, що за минулий тиждень Армія дронів ліквідувала 181 окупанта та майже 300 опорних пунктів.

За минулий тиждень ударні роти БпЛА вразили також 33 танки, 50 бойових броньованих машин і 45 гармат. Докладніше дивіться у інфографіці.

Нещодавно бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що окупанти зменшили кількість боєзіткнень, натомість активізували бойову роботу авіації - 35 авіаударів за минулу добу.