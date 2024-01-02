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У кількох районах Києва після вибухів немає світла та води, – Кличко

У Подільському районі столиці пошкоджено газову трубу.

У кількох районах Києва після вибухів немає світла та води, – Кличко
Фото: pixabay

Після вибухів у Києві спостерігаються знеструмлення. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Частина обʼєктів та житлових будинків у кількох районах столиці знеструмлені", – написав він у Telegram.

У Подільському районі, попередньо, є влучання на територію обʼєкту цивільної інфраструктури. Всі служби прямують на  місце. Також у Подільському районі пошкоджено газову трубу.

Крім того, в деяких районах тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі.

Повітряна тривога триває.

За даними КМВА, через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах.

Як повідомлялося, російська армія після дронової атаки на Україну запустила ракети. Вибухи пролунали в Харкові, в Києві і області працює ППО. На столицю окупанти випустили декілька типів ракет, зокрема "Кинджали".

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