У кількох районах Києва після вибухів немає світла та води, – Кличко

Після вибухів у Києві спостерігаються знеструмлення. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Частина обʼєктів та житлових будинків у кількох районах столиці знеструмлені", – написав він у Telegram.

У Подільському районі, попередньо, є влучання на територію обʼєкту цивільної інфраструктури. Всі служби прямують на місце. Також у Подільському районі пошкоджено газову трубу.

Крім того, в деяких районах тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі.

Повітряна тривога триває.

За даними КМВА, через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах.

Як повідомлялося, російська армія після дронової атаки на Україну запустила ракети. Вибухи пролунали в Харкові, в Києві і області працює ППО. На столицю окупанти випустили декілька типів ракет, зокрема "Кинджали".