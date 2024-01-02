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​У Подільському районі Києва – сильне задимлення унаслідок атаки ( оновлено)

Жителів закликають обмежити перебування на вулиці.

​У Подільському районі Києва – сильне задимлення унаслідок атаки ( оновлено)
Архівне фото
Фото: Макс Требухов

У Подільському районі Києва спостерігалося сильне задимлення через пожежі, спричинені ракетною атакою Росії.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. Якість повітря нормалізувалася близько 14:30.

До поліпшення ситуації зі станом повітря міська влада закликала жителів:

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

"Повітряна загроза не минула – не залишайте укриття до відбою", - наголосили в КМДА.

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