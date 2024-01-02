​У Подільському районі Києва – сильне задимлення унаслідок атаки ( оновлено)

У Подільському районі Києва спостерігалося сильне задимлення через пожежі, спричинені ракетною атакою Росії.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. Якість повітря нормалізувалася близько 14:30.
До поліпшення ситуації зі станом повітря міська влада закликала жителів:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
"Повітряна загроза не минула – не залишайте укриття до відбою", - наголосили в КМДА.
- Сьогодні вранці російська армія після нічної дронової атаки на Україну запустила ракети. На столицю окупанти випустили декілька типів ракет, зокрема "Кинджали".
- Мер Києва Віталій Кличко повідомив про 20 постраждалих. Також у столиці знеструмлено частину будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах. У кількох районах немає води. Окрім того, за словами Кличка, є влучання.