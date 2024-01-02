​У Подільському районі Києва – сильне задимлення унаслідок атаки ( оновлено)

У Подільському районі Києва спостерігалося сильне задимлення через пожежі, спричинені ракетною атакою Росії.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. Якість повітря нормалізувалася близько 14:30.

До поліпшення ситуації зі станом повітря міська влада закликала жителів:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

"Повітряна загроза не минула – не залишайте укриття до відбою", - наголосили в КМДА.